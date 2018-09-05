Анастасия Волочкова задолжала за коммунальные услуги 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-05T16:36:52+03:00

Изменить размер текста: A A

У балерины Анастасии Волочковой были времена, когда ей дарили бриллианты и особняки. Однако, часть драгоценностей два года назад украли грабители, а за содержание дома в подмосковном поселке Николо-Урюпино танцовщица задолжала сейчас 300 тысяч рублей. Обслуживание особняка площадью в 800 квадратных метров влетает мастерице шпагатов в копеечку.

Анастасии ежемесячно приходит счет в 60 тысяч рублей, однако балерина исправно платит только половину этой стоимости, куда входит оплата газа, воды и электричества. Остальная половина — это ежемесячный счет за обслуживание поселка: вывоз мусора, охрана, благоустройство. За это Волочкова не платит на протяжении года, объясняя это тем, что не видит смысла отдавать деньги «непонятно за что». Тем более, что для уборки территории она наняла отдельных рабочих, а благоустройством двора занимается садовник. Кроме того, все поместье балерины оснащено камерами видеонаблюдения, а значит, и охрана ей не нужна.

«Анастасия считает, что управляющая компания, которая отвечает за инфраструктуру коттеджного поселка, где находится шикарное поместье Насти, пытается обобрать ее. Раньше за охрану, вывоз мусора, уборку и поддержание территории в достойном виде она отдавала около 20 тысяч рублей в месяц. Но как-то незаметно ценник вырос аж до 50 тысяч. Такая цифра ее насторожила, ведь соседи платят за те же услуги значительно меньше. Оказывается, подобный произвол происходит в течение нескольких лет. Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман? Речь идет о 1,5 миллионах рублей», — рассказывал адвокат балерины Владимир Комсолев около месяца назад в интервью «СтарХИТ».

Трудные времена в жизни Анастасии наступили, когда она развелась с Игорем Вдовиным. Экс-супруг занял у нее три миллиона долларов и не торопился расплачиваться с долгом. После этого балерина была вынуждена отказывать себе во многом. Кроме того, Волочкову очень обижало то, что Игорь обеспечивал безбедную жизнь новой семье, а их общей дочери Ариадне не мог оплатить репетиторов.