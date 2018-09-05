Регионы могут получить право устанавливать туристический сбор по своему желанию

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-05T17:26:21+03:00

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Туристический (курортный) сбор существует во многих странах. Есть и у нас - с мая в качестве эксперимента введен в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Возможно, в следующем году к ним присоединится и Крым. Сейчас в правительстве обсуждают возможность дать региональным властям право вводить такой сбор по собственному желанию.

Впервые об этом заговорил еще в конце прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он отмечал, что городу нужны деньги для реставрации памятников — на которые и едут полюбоваться в северную столицу. Получается, смотался на выходные в Питер погулять - заплати пошлину.

Идея может понравится и другим регионам. Почему, например, не ввести туристический сбор в Москве - если Питеру можно, то почему столица должна стоять в сторонке? А города Золотого кольца России, а малые городки, которые так умиляют российского и зарубежного туриста — Плес там или Опочка, не говоря о Переславле-Залесском.

Сбор могу ввести и вовсе не популярные у туристов регионы: "гостевой налог" может появиться в любом условном Урюпинске. Приехал, допустим, к тетке на недельку погостить - значит, турист и должен раскошелиться на реставрацию местных развалин и памятнику Ленину.

Предполагается, что налог составит до 2% от стоимости проживания в гостинице. Как быть с остановившимися на съемных квартирах или в гостях у родственников-приятелей, - неизвестно. Хотя они тоже мостовые топчут и памятники трогают. Можно возразить, что страшно мала доля родственников среди туристов. Это да. Но сейчас набирает популярность система посуточной аренды квартир. И суммарное число клиентов там вполне сопоставимо с гостиничными постояльцами.

В общем, вопросов и нестыковок хватает. Недаром в Минкульте сообщили, что эти предложения «требуют более детальной проработки».

На самом деле, действительно популярным у туристов городам дополнительный сбор и вообще не нужен. Бюджет пополняется налогами туриндустрии: отелей, ресторанов, музеев, сувенирных лавок и т.д.

- Такой эксперимент уже проводился у нас — с 1991 по 2004 годы, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор юридических наук Александр Трещев. - Он показал полную неэффективность. Предчувствую, что и нынешнее начинание ждет тот же результат. Может даже закончиться каким-то скандалом, когда собранные деньги исчезнут неизвестно куда.