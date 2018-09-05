2018-09-05T17:34:45+03:00
Звезды

В Москве обворовали автора хитов Леонида Агутина и Анжелики Варум

Преступник утащил деньги из портмоне Германа Витке, пока тот парился в бане
Семен ЕЛЕНИН
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Сам Герман Витке об обстоятельствах случившегося рассказывать не сталСам Герман Витке об обстоятельствах случившегося рассказывать не сталФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Московские полицейские ищут вора, который обчистил популярного российского поэта-песенника Германа Витке. Как стало известно, на днях многократный обладатель премии «Песня года» отдыхал с друзьями в бане в Басманном районе Москвы. Одежда и другие личные вещи оставались в раздевалке. А когда Витке вернулся за ними, обнаружил, что из портмоне исчезла вся наличность - около 90 тысяч рублей. Поэт обратился в полицию. Сейчас в заведении допрашивают персонал, изымают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на входе.

Сам Герман Витке об обстоятельствах случившегося рассказывать не стал.

- Без комментариев, - заявил он корреспонденту «Комсомольской правды».

Коренной москвич Герман Витке начал сотрудничать с различными артистами еще в конце 80-х, в 20-летнем возрасте. Первые его хиты, прозвучавшие на всю страну - «Босоногий мальчик» Леонида Агутина (Витке написал тексты всех песен дебютного альбома исполнителя) и «Ля-ля-фа» Анжелики Варум. Затем сотрудничал с Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Кристиной Орбакайте и многими другими. По легенде, именно он много лет назад предложил Игорю Матвиенко название для новой (на тот момент) группы «Иванушки International».

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