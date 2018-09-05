2018-09-05T18:29:21+03:00
Здоровье

Худеть пожилым опасно? Американские ученые удивили своим исследованием

Они выяснили: даже незначительное снижение веса увеличивает риск переломов и смерти у женщин после 70 лет
Анна КУКАРЦЕВА
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Оставаться настроенным на позитив, желать получить новые знания, яркие эмоции и быть молодыми можно в любом возрастеОставаться настроенным на позитив, желать получить новые знания, яркие эмоции и быть молодыми можно в любом возрастеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Всегда считалось, и врачи заостряют на этом внимание, что лишний вес провоцирует многие хронические заболевания, в том числе гипертонию, диабет, и увеличивает риск инфарктов и инсультов. В связи чем пациентам с лишним весом настоятельно рекомендуют худеть.

Оказывается, этот совет хорош далеко не для всех. Так, американские кардиологи, наблюдая в течение 20 лет за пациентками в возрасте от 68 до 89 лет, выяснили, что даже незначительное снижение веса увеличивает риск смерти на 74 процента!

Причем речь идет не о резком снижении веса, а о незначительном - в среднем 9-10 килограмм за 20 лет. У таких пациенток был намного выше риск перелома шейки бедра, общее ухудшение состояния здоровья. И как следствие - повышенный риск смерти.

Меньше вес - чаще переломы

Провести это исследование решили ученые из Калифорнийского центра исследования здоровья под руководством Эрин Леблан. Они изучали показатели женщин старше 68 лет, собирали информацию об их физической активности, изменении в здоровье, индексе массы тела, вредных привычках и пр. В исследовании приняли участие 1323 женщины. Отследив динамику пациенток за 20 лет, ученые пришли к выводу, что те, кто потерял 9 и более килограммов, чаще страдали от переломов шейки бедра, падений, других увечий.

К сожалению, ученые не обозначили существенный момент - какова была масса тела женщин на начало наблюдения. При нормальном ИМТ потеря веса, действительно, существенный фактор риска. Также ученые не обозначили еще один важный момент - похудение было вынужденным (например, в связи с болезнью), естественным или запланированным самой пациенткой (например, по совету врача)?

Тем не менее, ученые все же сделали далеко идущие выводы: если пожилые женщины после 80 лет теряют в весе, то у них увеличивается риск переломов и смерти.

На самом деле, связь между этими двумя событиями, есть, но, скорее, обратная. Эксперты из Национального японского центра гериатрии и геронтологии рассказали, что очень часто у людей пожилого возраста - за 80 лет - наблюдается снижение веса, потеря мышечной и жировой массы. Происходит это потому, что у пожилых людей начинают атрофироваться вкусовые рецепторы, они перестают чувствовать вкус пищи, пропадает аппетит. И вес начинает снижаться автоматически.

Белок и ходьба - лучшие друзья

Очень важно, чтобы диета пожилых людей содержала больше белка, и ограничивать потребление мяса или рыбы в пожилом возрасте нельзя ни в коем случае.

- После окончания Второй мировой войны в Японии начали есть больше мяса, больше белка, и сразу возрос уровень жизни, - говорит главный исполнительный директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Кэндзи Тоба. - Белок необходим пожилым - потребность в нем возрастает после 65 лет в 1,5-2 раза. И традиционная японская диета, которая считается после средиземноморской одной из лучших, уже не подходит. Необходимо добавлять в рацион больше белка, как минимум есть белое мясо не меньше 2-3 раз в неделю. И не забывать о рыбе, которую также нужно потреблять 2-3 раза в неделю. И желательно пить и есть кисломолочные продукты, которые позволяют поддерживать в норме уровень кальция. В пожилом возрасте кости становятся хрупкими, что чревато переломами и часто люди становятся лежачими инвалидами, что приводит к депрессии и быстрой смерти. Сейчас мы разрабатываем специальную диету для пожилых, в которую включено большое количество белка и кальция.

Также японские исследователи отмечают, что снижение веса происходит при развитии болезни Альцгеймера, когда человек забывает поесть, приготовить себе что-то. Параллельно снижается и двигательная активность. Первые признаки надвигающейся болезни Альцгеймера у пожилых пациентов - глубокая депрессия и отсутствие интереса к жизни.

- Средний возраст японцев на данный момент у мужчин - 80 лет, у женщин - 85 лет, - комментирует директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидетоши Эндо. - Многочисленные исследования показали, что те, кто путешествует, работает, продолжает развивать мозг, изучает новые языки, живет дольше. Также среди долгожителей очень много тех, кто постоянно ходит пешком и не забывает делать зарядку по утрам. Причем такие люди живут не просто дольше, но даже без признаков деменции (старческого слабоумия). Оставаться настроенным на позитив, желать получить новые знания, яркие эмоции и быть молодыми можно в любом возрасте.

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