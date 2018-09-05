2018-09-05T18:02:34+03:00
Звезды

Супруга Александра Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой

Эмма ежедневно тренируется у балетного станка
Ольга АНТОНОВА
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Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 летАлександр Малинин и Эмма вместе уже более 28 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Эмме Малининой 56 лет, однако, супруга известного артиста кажется знает секрет неувядающей молодости. Жена певца очень уверенно держится перед камерой в красивых купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру и моложавое лицо. Известный врач, несмотря на двоих взрослых детей и работу, всегда старается держать себя в форме и уже много лет держит один и тот же вес. Как же ей это удается? Только благодаря систематическим тренировкам и ограничениям в питании. Эмма Малинина старается питаться правильно, строго по часам и ежедневно тренируется у балетного станка. На днях она опубликовала снимок из репетиционного зала, где супруга Малинина отрабатывает гибкость и пластичность.

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Пользователи Сети отметили, что Малинина красотой может дать фору даже юным девушкам. "Миссис "Грация" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Вы грациозная! Не устаю восхищаться!!!", "А Эмма еще и балерина умница", "Эмма вы просто Сама Грация!!!", "Красота страшная сила, а еще позитивная энергия", –отметили поклонники. Некоторые почитатели в шутку отметили, что супруга певца побила в грациозности и пластичности балерину Анастасию Волочкову.

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Доброе утро
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Отметим, что Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно, именно поэтому их брак считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Эмма – третья супруга Александра. Первой женой артиста была Инна Курочкина, которая подарила Малинину первенца Никиту. Вторая супруга артиста, певица Ольга Зарубина, родила дочь Киру. В браке с Эммой Малининой у артиста появились двойняшки: сын Фрол и дочь Устинья, в ноябре им исполнится 18 лет.

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