Ложная тревога: Минкульт не запрещал фильм о коллекции Гитлера

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-05T19:00:09+03:00

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Документальная лента производства Франции, Италии и Германии планировалась к выходу на большие экраны 6 сентября 2018 года. Дату кинопремьеры выбрали неслучайно - это 73-я годовщина окончания Второй мировой войны. Но накануне прокатчик объявил, что фильм показать не разрешили.

- Нам не дали прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», рассказывающий о европейских шедеврах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой «коллекцией Гитлера», - заявил в соцсети директор «Невафильм» Олег Березин. - Фильм, снятый очень талантливыми итальянскими кинематографистами в продолжение уже знаменитой «музейной серии». Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению не будет пока доступен российским кинозрителям благодаря чиновникам министерства культуры РФ - вот же ирония: минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Очевидная мечта минкульта «заклеить стикерами» всю нашу историю... О времена, а нравы… Причина очевидно та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм «Обыкновенный фашизм» - показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники... Подождём мотивировочной части отказа и займёмся практическим кейсом по принуждению минкульта выдать ПУ [прокатное удостоверение].

Представители министерства культуры отреагировали на эти сообщения спустя несколько часов. «Комсомольская правда» публикует полный комментарий Ольги Любимовой, главы департамента кинематографии о ситуации с «запретом» фильма.

«В первую очередь, я бы хотела обратить внимание на то, что приходится комментировать посты в Фейсбуке, учитывая, что дверь моего кабинета открыта, и я бы с удовольствием для начала познакомилась с представителями компании «Невафильм» и решила бы эту проблему в течение получаса. Очень часто представители профессионального сообщества и ассоциаций упрекают министерство культуры в том, что мы нарушаем федеральные законы или невнимательно к ним относимся. Удивительно, что, когда законы касаются их самих, а минкультуры России их исполняет, это вызывает еще большее негодование.

Когда к нам принесли документы на фильм «Похищенные сокровища Европы», сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в картине присутствует свастика. У нас есть федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» запрещающий пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Сотрудник департамента кинематографии минкультуры предупредил прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время, так как необходима дополнительная экспертиза картины: придется или замазывать свастику или убирать кадры, где она присутствует.

Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов Нормативно-правового департамента минкультуры, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник «Невафильма» сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм. Поэтому причины таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий министерства культуры для меня остаются абсолютной загадкой. Но, конечно, благодаря публикациям в СМИ и ряду комментариев в соцсетях теперь этот фильм увидит большее количество зрителей», - подчеркнула Ольга Любимова.

Меньше получаса назад прокатчик официально подтвердил, что 6 сентября фильм выйдет на экраны:

«АО «Невафильм» сообщает, что прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы» было получено сегодня, 5 сентября 2018 года, в министерстве культуры Российской Федерации. Фильм разрешен к прокату на территории Российской Федерации с 6 сентября 2018 года, возрастной рейтинг «16+».