Актер Михаил Церишенко: Я развелся с Катей Семеновой, а обручального кольца не снимаю

СЕГОДНЯ 01:15 2018-09-04T22:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкий развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко бурно обсуждают в артистическом цехе. Юморист Михаил Церишенко, работавший в театре Петросяна «Кривое зеркало» до 2013 года, невольно сравнивает историю «мэтра юмора» со своей личной драмой - он тоже недавно пережил развод с певицей Екатериной Семеновой.

«Меня будто приворожили»

Церишенко - артист колоритный. Но все-таки, как говорила Екатерина Семенова, сначала за автографами всегда подходили к ней, а ее супруга не замечали. Однако когда Михаил стал звездой «Кривого зеркала», ситуация поменялась: поклонники осаждали Церишенко, а Екатерину вспоминали не сразу. Они были яркой парой, которую, казалось, не разбить. В разговоре с «Комсомолкой» Михаил признается: он очень жалеет, что семья распалась.

- Развод - не всегда хорошо. Страсть к девушке пройдет, а привязанность к жене останется, - считает артист. - Я удивлен разводом Петросяна и Степаненко, у них всегда были очень нежные отношения. Я считаю, что Евгений Ваганович еще будет переживать разрыв с близким человеком. У меня не то чтобы аналогичная ситуация, но я развелся с женой после 25 лет брака и теперь корю себя за то, что не смог сохранить семью. Причем чем больше проходит времени, тем больнее. Мне трудно сейчас без Кати, хотя я сам виноват.

- Вы изменили ей с другой?

- Сам не могу понять, как все получилось. Меня будто приворожили. Я ставил спектакль в Театре миниатюр, и появилась девушка-актриса, с которой начались отношения. Раньше я говорил себе, что никогда не изменю, что этого со мной точно не произойдет. Ни фига подобного! У мужиков одни и те же грабли, все на них наступают. Ни в коей мере не оправдываю себя.

- Как жена узнала про ваш роман на стороне?

- Я увлекся, переступил черту. Это длилось несколько лет. А потом, когда до меня дошло наконец, что я все делаю неправильно, я закончил те отношения достаточно резко. И это послужило толчком для того, чтобы Катя узнала. А до этого она ничего не знала.

- То есть ваша бывшая возлюбленная ей и сообщила... Вы просили у жены прощения?

- Да, но я не был прощен.

«Вместе ходили к «волшебнице»

- Мы пытались наладить нашу жизнь, даже вместе с Катей ходили к «волшебнице» - то ли магу, то ли экстрасенсу. И она говорила, что все у нас будет хорошо. Я цеплялся за это, искренне верил. Год Катя пыталась справиться, но не выдержала. Но я для себя решил, что у нас временные семейные трудности. Мы развелись, но я кольца не снимаю. Может, это утешение такое, но надо же держаться за что-то... Я люблю Катю еще сильнее.

- Она вам и песни в свое время посвящала, например «Мишка».

- Что вы, это было так трогательно. Сейчас это особенно остро ощущаю. А тогда не так уж ценил - привык к таким знакам, принимал как само собой разумеющееся.

Катя Семенова во всех интервью рассказывает, что считает поступок мужа предательством и не жалеет об их разводе, Певица оставила себе квартиру, но переписала на Михаила дачу, машину и мотоцикл.Фото: Instagram.com

- Сколько вы уже так?

- Полгода как развелись.

- Это небольшой срок еще!

- А для меня как вечность. В период моего разлада с женой весь мир поделился на людей, которые говорили: «Ребята, забудьте, переступите, надо вместе двигаться дальше». А другие люди говорили Кате: «Разводись, ты молодая, красивая, встретишь новую любовь, будешь счастлива. Возвращайся на сцену, тебя ждут». И она так и сделала. Я рад, что она снова выступает, ездит на гастроли. Но как же мне ее сейчас не хватает, не передать! Она меня окружает полностью - куда ни ткнусь, в каждом углу что-то от нее. И я понимаю, почему она стала избавляться от моих вещей, ремонт сделала в квартире. Она пытается забыть меня, наши 25 лет, она нас пытается забыть! Не знаю, может, у нее получится. У меня стопудово не получается...

3 самых известных хита Екатерины Семеновой

● «Школьница»

● «На минутку»

● «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил»

СПРАВКА «КП»

Михаил Церишенко родился в Киеве, играл на сцене Киевского театра эстрады. В 1992 году в столицу Украины на съемки фильма приехала певица Екатерина Семенова - так начался их роман. И Михаил, и Екатерина в то время были несвободны. У обоих в предыдущих браках были дети, но они все равно ушли из семей и стали жить вместе. Для Кати это был второй брак, для Михаила - уже третий.

Церишенко переехал в Москву вслед за женой и получил известность, выступая в программе «Оба-на!». С 2003 по 2013 год был артистом театра «Кривое зеркало» (под руководством Евгения Петросяна). Сейчас выступает с сольной программой.