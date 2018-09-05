2018-09-04T22:14:40+03:00
Авто

Временный полис ОСАГО: Перегнать без страховки

Можно ли получить временный полис ОСАГО и вернуть деньги за страховку, если продал автомобиль
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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- Милый, когда ты говорил, что купишь машину, не требующую ни техосмотра, ни ОСАГО, я себе это как-то иначе представляла... Фото: Фотобанк Лори- Милый, когда ты говорил, что купишь машину, не требующую ни техосмотра, ни ОСАГО, я себе это как-то иначе представляла... Фото: Фотобанк Лори
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Без страховки ездить нельзя, штраф - 800 рублей, но это полбеды. По закону подлости можно угодить в аварию, так что и свою тачку разобьешь, и за ремонт чужой платить придется. Как быть, если вы купили машину в другом городе или помогаете кому-то из родственников ее купить и перегнать?

10 дней

Ровно столько дается на регистрацию автомобиля на имя нового владельца. Столько же соответственно на оформление полиса ОСАГО, потому что он нужен для постановки на учет. Распространенное заблуждение - не оформлять новый полис, а попросить прежнего владельца вписать в полис нового хозяина как еще одного водителя. Если не показывать договор купли-продажи, то гаишника в своей правоте в случае проверки документов вы убедите. Документы на машину на руках, водитель вписан в ОСАГО - все в ажуре. Но при аварии придется сознаться, кто теперь владелец машины. А это не тот человек, который записан в свидетельстве о регистрации, а тот, на чье имя оформлен договор купли-продажи между продавцом и покупателем. А дальше страховщики напомнят, что по закону застраховать свою автогражданскую ответственность должен именно автовладелец. Купил машину - оформляй полис, только так.

Времени в обрез

Сейчас поставить машину на учет в ГИБДД можно где угодно - от Калининграда до Сахалина, место прописки не волнует. Но нужно предварительно записаться в очередь, а помимо документов на машину, предоставить полис автогражданки. Казалось бы, полис можно сразу оформить на владельца в офисе любого региона или онлайн, но не тут-то было. Если делать все по-честному, придется сначала пройти техосмотр, а это тоже время. Тратить на это часы и дни в чужом городе не всегда удобно, ведь надо ехать, удобнее оформить все документы дома. Специально для краткосрочного перегона в законе об ОСАГО есть 10-я статья, в которой написано, что «владелец транспортного средства вправе заключить договор обязательного страхования на не превышающий 20 дней срок» при отсутствии некоторых документов. Она и позволяет приобрести «короткий» полис, чтобы по приезде на месте пройти техосмотр и оформить все надлежащим образом для поездки к гаишникам. Естественно, есть у такого варианта свои но. Речь о цене: за такой полис придется отдать больше, чем стоили бы 20 дней при годовой страховке. Но за удобства нужно платить. Сколько - точную сумму назовут страховщики конкретно для вашей машины и лично для вас.

Верните деньги

Обратная ситуация: вы только продлили годовой полис, а потом вдруг решили продать машину. И быстро продали. Такое бывает сплошь и рядом. Терять деньги за неиспользованный срок страховки не нужно, речь идет о нескольких тысячах рублей. Они не потеряны. Когда вы продадите машину, обращайтесь в свою страховую компанию с заявлением. Прикладывайте копию договора купли-продажи, и сумму, кратную неиспользованному времени страхования, вам вернут.

ТЕХНОЛОГИИ

Е-полис - та еще заморочка

Страховщики утверждают, что купить ОСАГО в интернете на их сайтах проще простого. Гордо отчитываются, что по итогам семи месяцев 2018 года продано 10,5 млн. полисов е-ОСАГО, что превышает объем электронных продаж за весь предыдущий 15-годовой период! Но реальность далека от идеала. Общероссийский народный фронт провел исследование рынка ОСАГО.

В итоге 298 попыток самостоятельно приобрести электронный полис ОСАГО в 46 регионах и опрос почти 2,5 тысячи автовладельцев показали, что в ряде регионов лучше с этим делом не стало. Почти в половине случаев (59%) при попытке купить полис ОСАГО через сайт страховщика интернет-страница зависала, пользователю предлагалось перейти на сайт РСА, не получалось загрузить документы, ввести проверочный код и т. д. То есть формально возможность есть, но на деле ничего не выйдет.

Да и практика навязывания дополнительных услуг в точках продаж офисов, если захотите прийти лично и купить полис, тоже никуда не делась.

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