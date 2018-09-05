В Ленобласти открылся уникальный ресурсный центр для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-05T12:17:32+03:00

Оформить документы, пройти медкомиссию, проконсультироваться у специалистов, выучиться и даже найти работу - все это люди с ограниченными возможностями смогут сделать в одном месте

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Жизнь «до» и «после»

Игорю 23 года и недавно у него появилось отдельное жилье. Теперь нужно найти работу и скопить небольшую сумму, чтобы обставить квартиру. Сделать это, правда, не так-то просто, ведь у Игоря еще в детстве диагностировали нарушение интеллекта. Несмотря на то, что у парня есть среднее образование - мастер по ремонту обуви, реальной работы у Игоря никогда не было.

Жизнь Марины разделена на «до» и «после» жуткой аварии, заставившей ее заново учиться ходить, говорить. С прошлым, в том числе и с работой (продавец-кассир) пришлось проститься, а больше женщина ничего делать не умеет.

У 15-летней Насти диагноз - синдром Дауна. Если бы не бабушка, которая по возможности учит внучку общаться со сверстниками и находиться в обществе, у Насти никогда бы не было друзей.

К счастью ситуация для этих и многих других людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации и имеющих проблемы со здоровьем, скоро изменится. Во многом - благодаря первому в России многопрофильному ресурсному центру комплексной поддержки для инвалидов, который открылся во Всеволожске.

Первый в России многопрофильный центр комплексной поддержки инвалидов в Ленобласти уже называют центром неограниченных возможностей. Фото пресс-службы администрации Ленинградской области.

Все в комплексе

Многопрофильный ресурсный центр появился на базе созданного еще три года назад Мультицентра социальной реабилитации. Сегодня это уникальное образование, в состав которого вошли специализированный МФЦ, Биржа труда для инвалидов, отделения Фонда соцстрахования, Медико-санитарной экспертизы, Пенсионного фонда, а также производственная площадка, бизнес-инкубатор, мини-типография, прокат технических средств реабилитации. Есть здесь своя гостиница и столовая, а также медицинский блок для оказания неотложной помощи.

Люди с ограниченными возможностями смогут получить в Мультицентре все необходимые услуги - оформить документы и справки, пройти медосмотр, получить консультации специалистов. Также в центре все желающие будут осваивать узкоспециализированные профессии, а после прохождения обучения, выпускники получат возможность трудоустройства на предприятиях региона. Но самое главное, что в стенах многопрофильного центра люди смогут общаться и получить полезные навыки и знания, которые помогут им найти свое место в социуме.

- За три года наш Мультцентр состоялся как учебное заведение и место, где люди с ограниченными возможностями учились навыкам самостоятельной жизни, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественной церемонии открытия. - Но мы хотели, чтобы его выпускники могли и дальше общаться друг с другом, совместно решать проблему трудоустройства и пользования средствами реабилитации. И созданный ресурсный центр позволит им находить ответы на важные жизненные вопросы. Думаю, для многих он станет путевкой в жизнь.

Кроме того, ребят, обучающихся в Многопрофильном ресурсном центре, познакомят с основами предпринимательской деятельности и помогут им в запуске собственных бизнес-проектов. Воспитанники смогут получить информацию о современных технических средствах реабилитации, а вспомогательными средствами здесь можно будет пользоваться бесплатно в рамках государственных программ.

- Это уникальная площадка для социализации инвалидов. Место, где они могут получить профессию, помощь в дальнейшем трудоустройстве, юридическую поддержку и многое другое. Здесь они получают шанс на полноценную жизнь, - говорит заместитель полпреда Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева.

Во время учебы ребята получают профессиональные и социальные навыки. Фото пресс-службы администрации Ленинградской области.

На заметку работодателям

Впрочем, современный центр будет полезен не только людям с ограниченными возможностями, но и работодателям. Сейчас здесь работает сразу несколько производств - мастерская сувениров, керамики, типография. В дальнейшем комплекс дополнится архитектурным бюро доступной среды и универсального дизайна. По сути это наглядная демонстрация предпринимателям эффективность использования труда инвалидов.

Сейчас в мультицентре обучаются инвалиды не только из Ленобласти, но и из Петербурга, Карелии. Правда, из удаленных районов Ленобласти добираться до Всеволожска удобно не всем.

- Несмотря на то, что Ленинградская область стала первым регионом России, где было открыто такое учреждение, мы уже сейчас задумываемся о развитии сети филиалов в отдаленных районах. Мы прекрасно понимаем, что не все смогут сюда добраться как в силу особенностей здоровья, так и из-за ощутимых транспортных расходов. Но и эти люди также должны иметь шанс реализовать себя. Так что в перспективе 2-3 филиала нашего центра в Ленобласти обязательно появятся, - пообещал Александр Дрозденко.

ЦИФРЫ

51,8 млн рублей в 2018 году выделено на ремонт и развитие инфраструктуры из бюджета Ленинградской робласти.

Свыше 300 инвалидов за последние три года обучились новой профессии в мультицентре. Еще 60 воспитанников проходят обучение в настоящее время.