2018-09-05T13:54:29+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Каждая будущая мама должна знать свой ВИЧ-статус

В Тюменской области сдавать тест на ВИЧ часто приходили молодые женщины, ответственно относящиеся к своему здоровью и жизни будущего малыша [видео]
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Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Новосибирская область.

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Жители четырех городов Тюменской области – Ялуторовcка, Тобольска, Ишима и Тюмени – в течение нескольких дней сдавали тест на ВИЧ в мобильных пунктах, на бортах которых красовались бренды акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В городе Ялуторовске Тюменской области символ акции – стилизованную красную ленту-дорогу, объединяющую регионы, – аквагримом рисовали всем желающим. Это не только привлекало внимание, но и служило знаком того, что тест пройден, человек здоров.

Жители Тюменской области, особенно молодые, ответственно относятся к своему здоровью и знают о проблеме ВИЧ достаточно много. Поэтому у мобильных пунктов тестирования было много молодежи. Врачи отмечают, что за последние несколько лет число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных молодых людей стремительно уменьшается. Хотя по-прежнему есть безответственные ВИЧ-инфицированные мамы, которые не принимают антиретровирусную терапию сами и не лечат ребенка.

– В прошлом году у нас умерли два ВИЧ-инфицированных ребенка, – говорит врач-педиатр Тюменского областного центра СПИД Ирина Вешкина. – Мамы не делали ничего. И только когда дети погибли, они поняли, что они не правы и что доктора говорили им действительно правильные вещи, нужно было прислушиваться к их мнению. Но это слишком высокая цена...

Подробности – в видеосюжете.

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