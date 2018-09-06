2018-09-05T18:16:56+03:00
Сочные новости

В Барнауле установили мировой рекорд на самую массовую тренировку #сочныеновости

В парк спорта одновременно пришли почти 4,5 тысячи человек
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВААвтор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Мировой рекорд по самой массовой спортивной тренировке установили жители Барнаула 2 сентября. На стадионе в Парке спорта им. Алексея Смертина одновременно собрались 4417 человек! Принять участие в тренировке могли абсолютно все желающие вне зависимости от возраста!

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Приготовились! Подтянулись! Руки вверх - похлопали друг другу! И – вперед к рекорду! Все в наших руках! Начинаем! – призывал ведущий со сцены.

До этого момента рекорд на самую массовую тренировку был зарегистрирован в Лондоне – в 2015 году на нее вышли 3800 человек! Но жители Барнаула переплюнули это цифру с лихвой!

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Под зажигательную музыку и стар, и мал, повторяли за профессиональными тренерами самые разные спортивные упражнения: то весь стадион прыгал, то стоял в планке, то отжимался, то замер в позе «стульчика». Тренировка под открытым небом длилась почти час и состояла из трех блоков - классическая аэробика, функциональный тренинг и танцевальный блок. Во время последнего участники настолько вошли в раж, что футбольное поле превратилось в огромную танцплощадку.

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

А тем временем над стадионом сгущались тучи – одна чернее другой, начали мелькать молнии, греметь гром, а вскоре небо и вовсе прохудилось. Но даже хмурый и зябкий осенний дождь не напугал барнаульцев. Одни продолжили тренировку под зонтами, другие, самые отчаянные - вымокли до нитки! Всех грела одна и та же мысль – жертвы не напрасны!

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Принято решение - рекорд «Самая массовая городская тренировка в мире» (4417 человек) считать зафиксированным, - заявила со сцены Юлия Пронина, эксперт "Книги рекордов России".

И тут грянуло всеобщее «Ура»! Народ начал обниматься друг с другом.

- Мы сделали это! Мы вошли в историю! – кричали участники.

Недаром говорят, что Барнаул – столица мира. Во всяком случае – отныне самый спортивный город мира, который засветился в «Книге рекордов России» под заголовком «Самая массовая тренировка в мире». Присоединяйтесь!

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Автор фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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