Орнелла Мути вышла на подиум вместе с московскими пенсионерками

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-05T15:29:25+03:00

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В доме журналистов прошел показ мод для тех, кому за «60». На подиум вместе с непрофессиональными моделями – пенсионерками из народа - вышли известные дамы постбальзаковского возраста: певицы Любовь Казарновская и Роксана Бабаян, актрисы Светлана Тома и Татьяна Веденеева. Модели они, конечно, зрелые¸ но кто поверит? «Женщина в любом возрасте должна задавать перца, хулиганить, - делилась со сцены принципами жизни Казарновская. – Зрелость – это как вино, чем больше лет, тем оно дороже».

Татьяна Веденеева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Казарновская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдохновителем показа стал известный стилист, автор программы «Искусство жить» Дмитрий Винокуров. А сам проект называется «Московское Долголетие».

Роксана Бабаян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальным гостем дефиле стала 63-летняя итальянская актриса Орнелла Мути. Она в Москве по случаю премьеры спектакля «Хрустальный дворец», в котором исполняет роль императрицы Анны Иоанновны. Но когда ей рассказали, что в Москве есть программа, позволяющая людям старшего возраста приобретать новые навыки, например, выйти на подиум в качестве модели, она бросила репетиции и помчалась в Домжур. У нее есть свой интерес и своя программа в Италии для возрастной категории. Орнелла пропагандирует йогу и джоггинг (не то это быстрая ходьба, не то медленный бег, у кого как получится).

Орнелла МутиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нет некрасивых женщин, - включилась в обсуждение возрастной темы итальянская звезда. – Просто приходит время, когда нужно прикладывать больше усилий, чем в молодости, чтобы выглядеть хорошо. Женщина обязана следить за собой, быть счастливой и желанной в любом возрасте. Дарить любовь – наша задача. Для этого надо заниматься спортом, фитнесом, танцами. Я лично поклонница йоги. Каков результат, можете судить по мне.

Участницы проекта «Московское Долголетие».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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