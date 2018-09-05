Глава ЯНАО Дмитрий Артюков дал интервью ютуб-каналу «Кукевич»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T16:02:09+03:00

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5 сентября на ютуб-канале «Кукевич» вышло первое интервью — с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюковым. В этот день исполнилось 100 дней, как новый врио губернатора заступил на должность. 9 сентября он выступит перед депутатами Заксобрания ЯНАО, которые выберут губернатора округа из трех кандидатур, предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным.

В интервью глава региона обозначает основные приоритеты социальной и экономической политики Ямала, делится своим мнением о расселении ветхого и аварийного жилья, о ремонте и строительстве автодорог в условиях вечной мерзлоты, о взаимодействии с коренным населением, об обеспечении северян рабочими местами, а также рассуждает о будущем ямальской глубинки и нефтегазовых городов.

Процитируем наиболее важные фрагменты интервью

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

- Проект (строительство железной дороги, связывающей ст. Обская – г. Надым) с очень долгой историей, она трагична, особенно в своем начале, была... Конечно, сердце кровью обливалось, когда видно было, что чуть-чуть не хватило. Смотришь на карту, накладываешь ту 501-ю стройку и ты понимаешь, что в свое время, не зная этого совершенно, проектировщики провели дорогу по всем нашим крупнейшим месторождениям, которые открыли чуть позже: Медвежье, Уренгойское. Заполярное даже, если говорить еще и про 503-ю стройку. Если бы стройка была завершена в те годы, освоение севера нашей стране бы стоило меньших ресурсов. Тем не менее, она не была завершена, мы все помним те героические усилия по обустройству севера, те известные кадры хроники, когда чуть ли не вышки ЛЭП везли вертолетами. Огромные ресурсы были задействованы для того, чтобы освоить Западную Сибирь. Сейчас мы стоим перед второй волной освоения, нам необходимо улучшать логистику в Арктике, такие задачи ставит глава государства, поэтому проект снова своевременный и, мы рады, что уже в 21 веке уже подходим к его реализации.

О КОМФОРТЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

- Конечно, радует, что наши города теперь комфортны для жизни – в них можно прилететь, есть необходимая социальная инфраструктура. Но все равно, тот эффект, что север осваивался очень интенсивно, где-то в ущерб социальной устроенности, где-то без необходимого количества жилья комфортного для северян. До сих пор мы еще пожинаем эти плоды. И, хотя у нас позади годы активной стройки, ввода, благоустройства, задач еще много впереди.

Поэтому север должен обживаться, должен быть уютным, комфортным и главное, чтобы теперь молодые, которые особенно следят за средой своей жизни, приезжали сюда с удовольствием. Нам важно, чтобы всегда было молодое поколение, чтобы наши города пополнялись новыми инженерами, специалистами, у которых сейчас есть большой запрос на комфорт жизни должны быть подготовленные городские пространства, скверы – насколько нам позволяет наша скромная природа – над этим тоже надо работать.

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ

- ...У нас многие проекты теперь двигаются в Арктику, на север. У всех на слуху и «Ямал-СПГ», следующим будет «Арктик-СПГ». Есть планы и по шельфовым проектам, они уже конкретизируются, мы видим, что у нас серьезные организации работают на территории, и часто приходится слышать вопрос «а что нам от этого?»

Конечно, это будущий источник развития округа на многие десятилетия, это налоговые отчисления и, учитывая, что у нас на севере все дорого, нам необходимы существенные ресурсы, чтобы решать те задачи, которые население ставит перед нами, они связаны с дорогами, с жильем, со всем. Это, конечно, рабочие места. И мы должны сделать большую работу – правительство, бизнес, все вместе – чтобы на Ямале высока была доля внутрирегиональной вахты... Не нужно строить в крайнем заполярье новые города, но важно, чтобы жители уже существующих городов и их дети находили здесь полноценную, хорошую работу. Мы, понимая, что идем в эти крупные проекты, создаем задел для развития. Сегодня, когда мы говорим о строительстве жилья, объектов, как раз мы видим, какие у нас будут налоговые отчисления в ближайшие 3-5-6 лет. Это хороший задел.

О ДОРОГАХ

- По дорогам многое надо сделать. Мы навалились, как известно, на строительство новой дороги Надым-Салехард. Она оттягивает огромные ресурсы, это десятки миллиардов рублей, которые бы могли уже привести трассу от Ноябрьска до Надыма в хорошее состояние, но не разорваться, поэтому сейчас наваливаемся на этот участок. Потом, конечно, нужно доводить до ума существующую. Но все равно, я думаю, ямальцы видят, что у нас постоянно в городах существует динамика: что-то строится, что-то меняется. Каждый город имеет предназначение, свою историю и это необходимо развивать.

О КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА

- На Ямале создана хорошая команда в широком смысле этого слова... И никаких существенных революций происходить не должно. Но люди абсолютно справедливо нам ставят запросы, как должен себя вести современный чиновник. Конечно, все мы – и региональные органы власти, и главы с их командами – должны меняться. Это открытость, ответственность, принципиальность в некоторых вопросах. Вы знаете, что за эти сто дней приходилось принимать не самые приятные решения. Несколько глав ушли в отставку, и это было сопряжено с определенными причинами. Мне даже говорили: может не надо таких шагов, рассосется. Но запрос людей на другое, и, если есть негативный фон, то от представителя власти ожидания максимальные. На то ты и глава, высокое должностное лицо, чтобы своим поведением, пусть и вне рабочего времени, не быть негативным примером для всех.

О КОРЕННЫХ НАРОДАХ

- Сами народы, их образ жизни сейчас испытывают огромное давление времени: молодежь современная не спешит возвращаться к традиционному укладу. И здесь мы на самом деле стоим перед очень сложным выбором – как правильно выстроить эту систему? У нас существует система обучения в школах-интернатах, есть кочевые школы, как альтернатива тому. Здесь нужен всегда баланс. Чего мы хотим? Чего хотят родители для своих детей? Чтобы они поехали в райцентр, а потом и в одну из наших столиц за высшим образованием и вернулись отличными инженерами, либо чтобы далеко не уходили от своих истоков? Это сложный вопрос, он носит фундаментальный смысл, и нам необходимо его решать сейчас вместе со старейшинами. Наш приоритет безусловно, сохранение культуры, быта, но важно, чтобы это не скатилось, как на Аляске в какую-то музейную деятельность и резервации. Мы гордимся, что у нас это все сохранилось реально. Мы этим гордимся, порой существенные ресурсы тратятся на это, но это может быть дороже всего – сохранить эту культуру и помогать.

ОБ АКТИВНЫХ ЯМАЛЬЦАХ

- Говоря о ЯмалЗабеге (*Дмитрий Артюхов принял участие в инициированном ямальской молодежью флеш-мобе) нужно передать привет ребятам из Гыды. Не я начал этот проект. Они меня побудили к этому, и я им очень благодарен. Представьте себе на секунду – ребята из самого нашего отдаленного поселка, к которому присоединился весь Ямал. Отличные ребята, спортивные, крепкие. Экологическая уборка (*очистка арктических островов Белого и Вилькицкого от промышленного мусора силами волонтеров из разных стран и регионов России) – это проект уже имеет хорошую историю. Присоединится к ребятам, волонтерам – огромное удовольствие с ними было просто день провести. И можно записаться волонтером на уборку. Сейчас у нас остров Вилькицкий. Мы на следующий год большую программу планируем по полуострову Ямал. У нас еще много там необходимо убирать. Часто бывает, что люди рады помочь, рады присоединится, но непонятны форматы. Вот мы всегда в этих мероприятиях не только показываем, что мы приняли участие, а пытаемся рассказать, как в этом можно поучаствовать. Есть сайты, где можно записаться, есть места, куда можно отправить анкету и в следующем году тебя включат в этот состав. Ну и, в конце концов, если кто-то просто лишний раз аккуратней будет находится на природе, и бережнее к ее частоте, благодаря тому, что в городе работают отряды, бережем Арктику, сохраняем Арктику. Это тоже маленькая, но победа будет.

О КРИТИКЕ ВЛАСТИ

- Что бы ты ни делал, каким бы руководителем ни был успешным, всегда найдется 10-20 процентов людей, которые будут не согласны. А порой к нашей деятельности есть здравые претензии, на них надо просто реагировать качественно. Я даже благодарен, если есть критика. Как правило, у кого все в порядке, люди об этом не пишут. Пишут те, у кого есть вопросы. Это надо не забывать, руки не опускать, когда видишь вал негатива, особенно в Интернете где-то.

Цели есть, они заложены в программе развития ЯНАО, есть задачи, которые поставил президент в своем майском указе, это такая большая 6-летняя программа, это рывок, очень амбициозные задачи, они выполнимы, но необходимо очень хорошо поработать. Вот это главное. Нужно улучшать жизнь ямальцев, реагировать на заслуженную критику. Но в целом, социология показывает, что ямальцы видят положительные изменения.