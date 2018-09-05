На Евразийский женский форум приедут делегации из 120 государств

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-05T17:55:27+03:00

По словам главы Валентины Матвиенко, необходимо ещё раз оценить готовность по всем вопросам. Фото: предоставлено фондом Росконгресс

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Организационного комитета второго Евразийского женского форума. В рамках итогового заседания были рассмотрены вопросы подготовки и проведения форума, который состоится 20–21 сентября в Санкт-Петербурге.

Валентина Матвиенкоподчеркнула, что подготовка Форума вошла в завершающую стадию. Проделана большая организационная, техническая и информационно-аналитическая работа. «Уже сейчас ясно, что нынешний второй Форум будетболее масштабнымпо сравнению с первым. И это, в первую очередь, касается «географии» участников. Если в 2015 году мы встречали гостей из 80 стран мира, то в этом году ожидаются делегации почти из 120 государств».

Глава Совета Федерации отметила, что в мероприятии примут участие известные и авторитетные женщины-политики, лидеры женского движения, видные представительницы общественных объединений, науки и деловых кругов. Среди тех, кто уже подтвердил участие: 9 спикеров и 10 вице-спикеров национальных парламентов, вице-президенты Болгарии и Замбии, первые леди четыре государств, руководители ряда международных организаций.

Валентина Матвиенко особо отметила беспрецедентно широкое представительство международных организаций в работе Форума. Это можно назвать одной из ярких его новаций, сказала спикер. ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк - всего 27 международных организаций будут представлены на мероприятиях Форума. «В авторитетных международных структурах уже есть серьезный интерес к будущим результатам Форума. Так, поступило предложение из Секретариата Совета Европы, чтобы в ноябре представитель России доложил об итогах второго Евразийского женского форума на Всемирном форуме по вопросам демократии в Страсбурге», - сообщила Председатель СФ.

По словам главы Валентины Матвиенко, необходимо ещё раз оценить готовность по всем вопросам. Начиная с состояния площадок,где пройдут основные мероприятия. Это, прежде всего, помещения Таврического дворца. Кроме того, будут задействованы Музейный комплекс «Вселенная воды», Центральный выставочный зал «Манеж», Заячий остров и непосредственно Петропавловская крепость. Должна быть выстроена чёткая транспортная, удобная и безопасная логистика, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Говоря о программе Форума, Валентина Матвиенко рассказала, что стартовый день, 19 сентября, по сути, будет полностью российским. Помимо дискуссий на актуальные темы в этот день планируется открытие выставки, мастер-классы, презентации проектов «Истории успеха». Состоятся расширенные заседания Комитета женщин при Министерстве сельского хозяйства и Совета женщин при Минпромторге России. Будут подведены итоги акции «Эколята – молодые защитники природы». Запланировано даже кулинарное шоу производителей продуктов питания.

Основным по насыщенности будет первый официальный день Форума, 20 сентября. В Думском зале Таврического дворца пройдет пленарное заседание на тему «Женщины за глобальную безопасность и развитие». Оно перейдет во второй половине дня в межпарламентский диалог «Женщины за устойчивое развитие глобального мира». В этот же день запланировано заседание «Женской двадцатки» и специальной сессии ЮНИДО.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что важной частью Форума станет культурная программа. Помимо гала-концерта, запланирована обзорная экскурсия по Петергофу. Предусмотрена возможность бесплатного посещения Эрмитажа и других музеев Санкт-Петербурга.

Основным результатом работы Форума, по словам Председателя СФ, должен стать итоговый документ. «Его текст будет направлен в адрес глав государств, правительств, парламентов и руководителей общественных организаций. Надеюсь, что его проект уже готов, но необходимо, чтобы была возможность оперативно его доработать с учётом дискуссий и принятых решений».

Важным аспектом Валентина Матвиенко считает информационное сопровождение. Необходимо обеспечить широкое освещение работы Форума не только в традиционных средствах массовой информации, но и задействовать современные форматы коммуникации, такие как социальные сети и блогосфера, отметила спикер.

Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель Рабочей группы Галина Карелова представила членам Оргкомитета подробную программу II Евразийского женского форума.

Вице-спикер СФ сообщила, что программа Форума рассчитана на три дня - стартовый, который будет идти по отдельной программе, и два основных. В работе Форума примут участие около двух тысяч человек, которые будут представлять 116 стран, расположенных на пяти континентах.

Официально Форум откроется 20 сентября в Таврическом дворце пленарным заседанием под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. После официального открытия дискуссия будет продолжена в формате межпарламентского диалога. В этот же день состоятся основные четыре стратегических сессии, начнут работать более 30 дискуссионных площадок, программа которых охватывает большой круг политических, гуманитарных и экономических тем.

Одним из центральных событий первого дня станет Петербургская встреча – открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которое пройдет в России впервые. Галина Карелова подчеркнула, что в заседании будут участвовать председатель «Женской двадцатки» в рамках текущего Аргентинского председательства Сусана Бальбо, а также президент-основатель W20 Гюльден Тюрктан. По ее словам, среди ключевых экспертов встречи - представители W20 в рамках председательства Германии в 2017 году и Японии в 2019. Модератором площадки выступит Светлана Лукаш - представитель Президента Российской Федерации в Группе двадцати.

В программе первого дня среди интересных событий - сессия Организации объединенных наций по промышленному развития (ЮНИДО), в рамках которой предполагается назначение первого российского посла доброй воли ЮНИДО. «Этим шагом мы откроем новую страницу во взаимоотношениях с этой авторитетной организацией, в укреплении роли российских женщин на международной арене», - сказала вице-спикер СФ.

Она отметила, что на полях форума запланировано подписание еще нескольких соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие международной женской повестки и расширение экономических возможностей женщин.

По словам вице-спикера СФ, программа Второго Евразийского женского форума отличается новыми и разнообразными форматами. Впервые состоится заседание Международного дискуссионного клуба женщин-губернаторов, в работе которого примут участие женщины-губернаторы из Андорры, Норвегии, Сербии, Филиппин, Эстонии, Японии и других стран. По итогам заседания клуба планируется подписание декларации о создании Евразийской ассоциации женщин. Также среди событий Форума Галина Карелова выделила саммит женщин-дипломатов и презентацию «Делового женского альянса БРИКС», двусторонние международные бизнес-диалоги.

Галина Карелова сообщила, что среди прочего предусмотрен отбор проектов на получение сертификата МВА Бизнес школы РСПП и участие в Акселерационной программе Фонда поддержки социальных проектов.

В этот же день состоится торжественное открытие выставки «Сделано в России: экспорт руками женщин», на которой будут представлены образцы экспортной продукции женщин-предпринимателей из разных субъектов Российской Федерации.

В рамках стартового дня состоится форум для девочек и чемпионат по ментальной арифметике «Новые рекорды и юные гении», в котором примет участие более 100 участниц из России, Европы и стран СНГ.

В заседании Организационного комитета по подготовке и проведению второго Евразийского женского форума приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, представители министерств и ведомств, общественных организаций.