Александр Удодов развивает сегмент семейного шоппинга в региональном ритейле

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-05T19:25:44+03:00

Эксперты считают, что в перспективе тренд на взаимопроникновение торговли и развлечений будет только усиливаться

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Девелопер Александр Удодов развивает популярный во всем мире формат семейного ТРЦ, в его торцовый центр «Атлас» в г. Обнинске Калужской области родители с детьми приходят не только за покупками, но и за развлечениями. Здесь расположен самый большой в области крытый детский парк «ЧайЛэнд», который занимает целый этаж. По мнению экспертов, будущее именно за торгово-развлекательным форматом – развитие пространства для развлечений и семейных проектов позволяет увеличить охват аудитории и пролонгирует время, проведенное в торговых центрах.

Согласно последнему исследованию ВШЭ магазины стали самым популярным местом для семейного досуга. При этом, чем больше в семье уделяется внимания совместному времяпрепровождению, тем выше успеваемость ребенка в школе.

Выбрав для продвижения «Атласа» концепцию семейного шоппинга и развлечений, Александр Удодов уловил этот тренд. Открытие в 2013 году торгового комплекса класса «А» в 100-тысячном Обнинске стало событием городского масштаба. Большая часть коммерческой площади торгового комплекса, а это около 8600 кв. м, под детские товары и развлечения. Например, на одном из этажей расположился детский универмаг.

По мнению одного из арендаторов, в «Атласе» созданы оптимальные условия для семейного досуга. И системная работа в этом направлении, целью которой является расширение возможностей для семейного времяпровождения родителей с детьми разных возрастов, продолжается. Существенным условием для семейного шоппинга и преимуществом ТРЦ является большая и удобная парковка, а также близость к крупным российским транспортным артериям – Киевскому и Варшавскому шоссе.

В центре также работают специализированные магазины детских товаров, кафе, на прилегающей к торговому комплексу площадке организуются цирковые представления и проводятся тематические праздники. Такие мероприятия генерируют посещаемость. Эксперты отмечают, что за счет создания позитивного эмоционального фона разноформатные развлечения работают на повышение уровня конверсии для торговых точек.

Концепция торгово-развлекательного формата, которую выбрал Александр Удодов, успешна в коммерческом плане, также она способствует и социальному развитию города. В частности, открытие «Атласа» дало возможность создать 250 новых рабочих мест, а налоговые отчисления только за 2017 год составили более 20 млн рублей.

Напомним, Александр Удодов владеет столичными торговыми галереями премиум-класса «Гименей» и «Якиманка, 26» (бывшая «Детская Галерея "Якиманка"»), а также несколько ТЦ, рассчитанных на среднестатистического покупателя в Москве и Подмосковье. В 2017 году Удодов построил инновационный агрокомплекс полного цикла по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, который за год вышел в лидеры рынка. Так же бизнесмену принадлежит бальнеологический центр «Термы» в Краснодарском крае и логистическая компания VG Cargo.