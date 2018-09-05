«Чем закончится наша дружба? Отношениями, мы будем вместе»: Артем Дзюба рассказал о тесной дружбе с Кокориным

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-05T20:17:44+03:00

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Один из героев прошедшего чемпионата мира по футболу, форвард национальной сборной России Артем Дзюба ответил на каверзные вопросы футболисток женской сборной страны. Не стесняясь, Артем в свойственной ему манере объяснил, умеет ли готовить, может ли выбрать супруге подарок в женском отделе, кто лучше всех танцует в раздевалке после игры и хочет ли стать тренером женской команды.

О ТОМ, КАК ТЕХНИЧНО СЛИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ ПОСЛЕ МАТЧА

– Много у меня способов, чтобы уйти от журналистов. Недавно вот с пирожками прошел. Сказал: «Извините, пирожки». Можно просто сделать какую-нибудь гримасу и сплавить кого-нибудь из партнеров на общение с журналистами. Вообще масса таких моментиков, но лучше останавливаться в микст-зоне, потому что это их хлеб и нужно даже не в лучшем состоянии ответить на вопросы, что-то сказать. Правда, у нас это воспринимается так, что ты моментально становишься балаболом, если много разговариваешь. А если не говоришь – не уважаешь труд журналистов. Тонкая грань, которую невозможно понять. Но лучше останавливаться.

О ТАНЦАХ В РАЗДЕВАЛКЕ

– Многие игроки после побед танцуют. В «Спартаке» классно танцевали Евгений Макеев и Эйден Макгиди. Квинси Промес тоже круто танцевал. В «Зените» - Халк. Сборная? Столько поводов танцевать у нас не было. На чемпионате мира больше кричали, ликовали. Было круто и приятно!

О ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ

– Смог бы я по окончании карьеры тренировать женскую команду? Нет. Мужскую – да. Девчонки, извините. Почему? Много причин. Нужно терпение, а я наверное не самый терпеливый человек. Да и для девочек это будет безопаснее.

О ТЕСНОЙ ДРУЖБЕ С АЛЕКСАНДРОМ КОКОРИНЫМ

– Чем закончится наша дружба? Отношениями. Мы с ним будем вместе. Если серьезно, мы дружим и будем дружить долгие годы. Кокорин - потрясающий парень и классный спортсмен. Жду, когда он вернется и поможет «Зениту». С ним мы будем еще сильнее. Мы наслаждаемся этой дружбой и общением. Мужская дружба существует - она настоящая. Мы не намерены это терять.

О ДЕТЯХ

- У меня сейчас два сына, хотел бы девочку. И еще можно мальчика. Люблю детей и люблю, когда шумно! До Сергея Семака, у которого восемь детей, мне далеко, но трех-четверых хочу. Как назвать? Вариантов много. Хочется необычное имя. В любом случае это будет моя маленькая принцесса.

ОБ ОСТРОМ ЯЗЫКЕ

– Получал ли я в нос за свое чувство юмора? Ни разу. Хоть нос у меня и кривой, но ломали мне его в игровых моментах. Так что не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за мой острый язык. Я всегда могу ответить за свои слова, да и никогда я грань не переходил. Надо мной тоже может пошутить человек любого размера, я никого трогать не собираюсь. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над собой – это искусство. Самоирония – крутая вещь.

Натренировать чувство юмора невозможно. Или оно есть, или его нет. У меня это случается спонтанно. Говорю по ситуации, вот и все.

Артём Дзюба ответил женской сборной.Нападающий национальной сборной России ответил на каверзные вопросы футболисток. Артём рассказал, умеет ли готовить, может ли выбрать супруге подарок в женском отделе, чей голос использует в навигаторе, хочет ли стать тренером женской команды и чем закончится дружба с Александром Кокориным.

О ГОЛОСЕ БУЗОВОЙ В НАВИГАТОРЕ

- Навигатор с Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что когда есть я, Ольга Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Плохая из нее футболистка. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им, то там будет мой голос. Однажды поставил для друзей, чтоб послушали мой голос. Они смеялись. Вообще, мне нравились голоса Дмитрия Нагиева и Оптимус Прайма (персонаж мультика «Трансформеры» - Авт.).

О ЗАПОМИНАЮЩЕМСЯ ПОДАРКЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- На 30-летие приехали друзья и семья. И когда я проснулся, выстроились перед балконом со щитами, накладными бородами и, как викинги, начали кричать: «Приветствуем тебя, Рагнар (легендарный датский воин — Авт.), большая секира!». А потом организовали арт. Два или три дня делали на стене граффити: половина лица моего, половина — льва. И надпись «Биться до конца». Очень круто.

О РОСТЕ

- Счастлив, что высокий. Правда, когда видел волейболистов, почувствовал себя карликом. Из минусов — в самолете ногам некуда деваться. А вообще у меня есть преимущество во всем.

О ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА

- Полюбил большой теннис. Могу сказать, что играю в него неплохо. Слежу за турнирами Большого шлема. Расстроился, что сейчас на US Open проиграл и Федерер, и Шарапова. Люблю смотреть НХЛ, НБА, волейбол на Олимпиаде. Зимние и летние Игры отсматриваю. Могу и «Формулу-1» посмотреть.

О ПОДАРКАХ ДЛЯ ЖЕНЫ В ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕ

- Размер одежды жены знаю, так что думаю, что подарок подобрать смогу. Наверно, уже понимаю ее вкус. Думаю, что если бы не смог, люди помогли бы мне. Знаю, где она одевается. Но вообще, я не шопоголик. Походы в магазин даются тяжело.

О ПРИМЕТАХ

- Спокойно к ним отношусь. Есть какие-то вещи, которые сами собой повторяются. Если была удачная игра, стараюсь в следующий раз надеть те же кроссовки, в которых приехал на нее. Или слушаю определенный плейлист, настраиваю себя.

ОБ ИНСТАГРАМЕ

- Я не большой поклонник соцсетей. Так вышло, что у меня много подписчиков, так что стараюсь уделять им внимание, отвечаю и благодарю за поддержку.

О «ТУПЫХ ВОПРОСАХ» ЖУРНАЛИСТОВ

- Их много. Недавно после «Спартака», когда я отказался давать интервью, спросили: «А что у вас произошло с Набиуллиным?». Я не понял, о чем речь. Этого я не люблю. Не люблю желтую прессы и тупые вопросы в лоб. Но ко всем надо относиться терпеливо.

О КУХНЕ

- Готовить особо не умею. Могу сделать что-то простое. Люблю вкусно покушать. Русскую еду: салат оливье, пюре с котлетой, щи, борщ, каши, кроме геркулесовой. Домашняя еда мне нравится. Схожу с ума по оливье!

О ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

- Все видели — мы пришли на награждение, нам вручали звания заслуженных мастеров спорта. Поначалу было волнительно, потом прикольно. Мне понравилось. Стояли, общались, неформальная обстановка. Аура положительная. Позитивная. Владимир Владимирович с хорошим чувством юмора — пару раз пошутил. Приятная встреча. Даже не в плане организации, а душевно.

КСТАТИ

Артем Дзюба стал новым капитаном сборной России по футболу

В пятницу, 7 сентября, футболисты сборной России проведут свой первый матч после чемпионата мира по футболу 2018. И у нашей команды на этой игре будет новый капитан! На этот тренировочный сбор не приехал Игорь Акинфеев, который будет проходить медицинское обследование. А именно он капитанил на ЧМ-2018. (подробности)