Как уволиться по собственному желанию?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T01:11:27+03:00

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Любой работник имеет право уволиться по собственному желанию. Для этого необходимо предупредить работодателя в письменной форме, подав соответствующее заявление. В общем случае нужно подать письменное заявление не менее чем за две недели до увольнения по собственному желанию, если работник находится на испытательном сроке заявление подается за три дня. В последний рабочий день работник получает окончательный расчет, трудовую книжку и другие документы.

Заявление составляется в свободной форме на имя руководителя организации и подписывается работником. Заявление можно представить лично или направить по почте.

Если вы представляете заявление лично, его необходимо зарегистрировать у лица, отвечающего за входящую и исходящую корреспонденцию, путем проставления на вашем экземпляре заявления даты, номера документа, Ф.И.О. лица, принявшего заявление, и его подписи.

В случае направления заявления по почте рекомендуем оформить заказное письмо с уведомлением о вручении и с описью вложения.

Работник вправе уволиться в любое время, заявление может быть подано работником также в период его болезни или отпуска.

Во всех остальных случаях работник обязан предупредить работодателя о своем увольнении не менее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после того, как работодатель получит заявление работника об увольнении. Это означает, что день подачи заявления не засчитывается в срок предупреждения об увольнении. При этом по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. При этом работника не уволят, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода от другого работодателя.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

В последний день работы (день увольнения) работодатель обязан произвести окончательный расчет с работником и выдать ему трудовую книжку, а также - по письменному заявлению работника - другие документы, связанные с работой.

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно, например, в связи с его отсутствием, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.