Пять лет изменял… по телефону!

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-05T22:53:22+03:00

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На вопрос, поставленный в подзаголовке, я всегда просто отвечаю: «Да». И вот тут такое письмо.

«Здравствуйте, у меня очень большая проблема! Мне 26 лет, зовут меня Вероника, у меня есть сын 5 лет. Мой муж на протяжении 6 лет мне ИЗМЕНЯЛ, но не физически, а эмоционально что ли... Он переписывался с бывшей девушкой, созванивался писал ей стихи и берег их. Как-то раз он уехал в командировку на несколько дней, а блокнот со стихами оставил в сумке с вещами, которые я разбирала. Мне очень стыдно, что я вообще открыла блокнот. Он меня тянул и манил как будто кто-то подталкивал меня, чтоб я его открыла, и открыла я его как раз на той странице, где было написано стихотворение, посвященное этой девушке (а сейчас ей 32 года). У нее семья и двое детей. Мой муж с ней из одной станицы. Я в ярости позвонила мужу расспросить, что это значит. Мы долго ругались, он говорил, что это старые стихи и он ими дорожит, пообещал сжечь их. Блокнот я больше не видела, сошлись на том, что у нас ребенок, после я решила, что, может, и правда, что всё в прошлом. Я написала этой Алине - бывшей девушке мужа, с которой он встречался на протяжении 5 лет. В тот период, когда он с ней встречался, у мужа умер папа и Алина, скорее всего, была самым близким человеком, который мог его утешить. Девушка меня успокоила: сказала, что с мужем расстались на агрессивной ноте.

А через год я узнаю, что муж ей звонит и пишет. Я взяла распечатку звонков с его телефона, посмотрела детализацию звонков и смс. Я хотела покончить с жизнью!!! Он на протяжении пяти лет жил со мной в браке и общался с ней. Она мне врала, что и знать не хочет его, и очень рада, что они не вместе! А сама продолжала общаться тайком! А он приходил домой как ни в чём не бывало, да ещё смел мне выговоры делать за плохое настроение! Мне - ни комплиментов, ни подарков, ни цветов! Я думаю, он не любит и ее! Только зачем он убил меня!? Врёт, что любит, и никто ему не нужен, кроме меня! А она взяла так просто разрушила семью, и всё!! Что мне делать? Бесстыжая женщина Алина! Помогите советом, что делать, места себе не нахожу. Реву уже почти 2 месяца!

Вероника».

Ваш супруг, Вероника, ещё еще не самый экстремальный вариант изменщика. Бывает хуже. Причем даже у очень приличных людей. Иван Алексеевич Бунин, например, вообще поселил при себе одновременно двух женщин – «старую» Веру Николаевну и «новую» - поэтессу Галину Кузнецову. Союз продержался семь лет и с треском развалился: Галина ушла… к одной оперной певице, Иван Алексеевич остался с Верой.

Поэт Борис Пастернак последние годы жизни провел на два дома – у законной жены Зинаиды Николаевны и у возлюбленной Ольги Ивинской. Конечно, обе друг о друге знали и мучились. И можно еще привести десятки примеров.

На таком фоне ваш муж – почти и не предатель.

Подумаешь, по телефону звонил. Может, он с ней по душам хотел поговорить по старой памяти? Бывает, люди становятся лучшими друганами после большого романа. Но если вдуматься – это оскорбление ваших чувств и нарушение границ. Вы упираете на подарки, цветы и комплименты, а на самом деле он лишил вас большего – доверия. Он раскрывает душу не вам, жене и матери его сына, а посторонней тетеньке. «Я чувствую, что ты мне не доверяешь, мы перестали быть близкими людьми», - так бы я начала разговор с мужем сейчас.

Напишите мне, что он скажет, Вероника. Будем дальше разруливать.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к моему совету. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.