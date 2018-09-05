2018-09-05T22:31:12+03:00
Спорт

Футболисты отказались играть за сборную Дании. Тогда в команду вызвали мини-футболистов

У Датского футбольного союза - большие проблемы с составом перед стартом Лиги Наций
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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За сборную Дании на игру против Словакии вышли футболисты из 3 и 4 лиги.За сборную Дании на игру против Словакии вышли футболисты из 3 и 4 лиги.Фото: REUTERS
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Сборная Дании, которая нынешним летом прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, столкнулась с грандиозной проблемой. В команду отказываются ехать игроки, чтобы защищать честь страны. Проблема возникла из-за того, что Датскийфутбольный союз заключил ряд партнерских соглашений. Но не распределил "имиджевые права". Так что любое, к примеру, любое "неправильное интервью" для не тех спонсоров может караеться санкциями.

Так и произошло, когда один из игроков снялся в рекламной компании букмекера в форме сборной. И чиновники посчитали это нарушением имиджевых прав. Возник конфликт. Ассоциация игроков Дании "встала в позу", сказав, что у союза нет прав на использование имиджа каждого отдельного футболиста.

В итоге срок действия соглашения по имиджевым правам завершился 1 августа, его продлевать не стали, и тогда футболисты пригрозили бойкотом выступлений за национальную сборную. И что же? Решение проблемы не было найдено. Игроков-то да, вызвали. Но они сказали, что будут тренироваться, ходить на все занятия и слушать тренеров. Но играть - никак не будут.

И тогда датчане начали спешную рассылку писем по всем клубам всех лиг. Но никто не захотел приехать в команду - все футболисты оказались солидарны с этим бойкотом. И на ближайшие матчи Дания поедет, составленная из игроков третьей и четвертой лиги. Четверо из них раньше играли в сборной Дании по мини-футболу.

В жутко экспериментальном составе датчане в итоге вышли на товарищеский матч против Словакии. Шанс спасти ситуацию у Дании еще есть - они могут успеть заявить футболистов на игру Лиги Наций против Уэльса.

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