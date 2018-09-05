Футболисты сборной России прилетели в Турцию на матч Лиги Наций

СЕГОДНЯ 22:50 2018-09-05T23:01:21+03:00

Сборная России сыграет в Турции первый после ЧМ-2018 официальный матч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наша команда сыграет в Трабзоне уже послезавтра

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В среду вечером, 5 сентября, футболисты сборной России прилетели в город Трабзон на матч группового этапа Лиги наций против команды Турции. Наши проведут послезавтра первый после чемпионата мира 2018 официальный матч.

Уже объявлено, что главным арбитром матча Турция - Россия станет Артур Диаш из Португалии. Ему будут помогать только его же соотечественники - Руй Тавареш, Паулу Соареш. Дополнительные рефери - Тьягу Мартинш, Жоау Пиньейру. Четвертый рефери официально на этой игре - Бруну Родригеш.

Диаш знаком российским футбольным болельщикам по двум играм российских команд в еврокубках. Он работал в прошлом сезоне на игре Лиги Европы "Локомотив" - "Атлетико" (1:5) и "Севилья" - "Спартак" (2:1) в Лиге Чемпионов.

Матч Турция - Россия состоится 7 сентября в Трабзоне и начнется в 21:45. Лига Наций - новый международный турнир европейских сборных, который проходит впервые. Лучшие его команды получат дополнительную возможность выйти на чемпионат Европы 2020 года.

Отметим, что после матча в Трабзоне россияне проведут 10 сентября товарищеский матч в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" против сборной Чехии.