Билеты на матч ЦСКА - Спартак: свободная продажа стартует 11 сентября

СЕГОДНЯ 23:10 2018-09-05T23:16:27+03:00

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Спустя сутки после того, как Премьер-Лига опубликовала весь календарь чемпионата России по футболу до конца 2018 года, московский ЦСКА огласил официально билетную программу на матч против "Спартака". Поединок двух столичных грандов станет одним из главных нынешней осенью в российском первенстве и состоится 23 сентября.

Старт продаж билетов назначен на 6 сентября. И вплоть до 10 числа приобрести их смогут владельцы абонементов и карт болельщика ЦСКА. Ну а Армейский клуб опубликовал билетную программу на матч ЦСКА - Спартакзатем с 11 числа стартует свободная продажа билетов абсолютно для всех зрителей, которые планируют попасть на стадион ВЭБ "Арена".

Цена билетов на матч ЦСКА - Спартак в зависимости от сектора - от 1500 до 4 500 рублей. Самыми дорогими будут вип-билеты за 30 000 рублей. Гостевыми секторами будут 215-216 и 515-516, туда билеты будут продаваться непосредственно футбольным клубом "Спартак" по цене 1 500 рублей.

Напомним, что матч ЦСКА - Спартак пройдет в Москве 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.