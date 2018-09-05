Защитник "Спартака" Самуэль Жиго пропустит полгода из-за травмы

5 Сент. 23:23 2018-09-05T23:26:47+03:00

Самуэль Жиго получил травму в Санкт-Петербурге во время игры против "Зенита". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В среду, 5 сентября, прояснилось будущее новичка московского "Спартака" Самуэля Жиго. Он получил тяжелую травму три дня назад во время игры против "Зенита" в Санкт-Петербурге, из-за чего не смог даже продолжить игру. И вот сегодня он был прооперирован в клинике "Вилла Стюарт" города Рима.

Вердикт врачей весьма суров для 24-летнего французского футболиста: он пропустит полгода, которые потребуются на полное восстановление игрока.

- Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев, - говорит руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов. - Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска.

В этом сезоне Жиго отыграл за московский "Спартак" 6 матчей, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу. Нынешним летом он перешел в столичный клуб из бельгийской команды "Гент".