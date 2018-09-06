СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-06T14:15:58+03:00

Что такое осень — это сопли. Как уберечься от болезней, которые принесет с собой непогода

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай! Раскрыта тайна века! Стало известно, почему так много бабушек с фиолетовыми волосами.

- Вот это кино! Осенью заканчиваются каникулы, люди возвращаются - прокатчики выпускают самое интересное! Из больших событий: 13 сентября выходит римейк фильма "Хищник"!

- Давайте обсудим. Что такое осень — это сопли. Как уберечься от болезней, которые принесет с собой непогода.

- Обзор прессы.

- Дави на газ. Электрокаров становится больше: Мерседес и Ниссан запускают новые модели. Массовый отзыв Тойоты: более миллиона машин может охватить огонь. Личные автомобили можно будет сдать в каршеринг.

- Хоть стой, хоть падай. Осторожно! Новый вид «развода» на платных автодорогах.

- Куда поехать осенью в отпуск: начался бархатный сезон!

- Хоть стой, хоть падай. Отбивался ножом и корзинкой. Сборщик ягод выжил в схватке с медведем.

- Жизнь в долг - расточительность или способ выжить? ​Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, эксперты выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками «растет ускоренными темпами». По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя российская семья должна банкам более 234 тыс. руб., и это на 19% выше, чем годом ранее.

- Коридоры власти.