Что такое осень — это сопли. Как уберечься от болезней, которые принесет с собой непогода
Главные темы:
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- Давайте обсудим. Что такое осень — это сопли. Как уберечься от болезней, которые принесет с собой непогода.
- Обзор прессы.
- Дави на газ. Электрокаров становится больше: Мерседес и Ниссан запускают новые модели. Массовый отзыв Тойоты: более миллиона машин может охватить огонь. Личные автомобили можно будет сдать в каршеринг.
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- Куда поехать осенью в отпуск: начался бархатный сезон!
- Хоть стой, хоть падай. Отбивался ножом и корзинкой. Сборщик ягод выжил в схватке с медведем.
- Жизнь в долг - расточительность или способ выжить? Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, эксперты выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками «растет ускоренными темпами». По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя российская семья должна банкам более 234 тыс. руб., и это на 19% выше, чем годом ранее.
- Коридоры власти.
Что такое осень — это сопли. Как уберечься от болезней, которые принесет с собой непогода