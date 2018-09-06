Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

СЕГОДНЯ 12:32 2018-09-06T17:55:29+03:00

Нравятся ли вам, как нравятся наши деньги? Что бы вы убрали или добавили на купюры?

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Евгений БЕЛЯКОВ

Это позволит уменьшить вероятность подделки.

Примерно год назад в России появились купюры нового образца - в 200 и 2000 рублей. Они отличаются от старых банкнот не только номиналом, но и новым дизайном. Как считают в «Гознаке», в ближайшие годы есть смысл поменять дизайн и всех остальных бумажных денег.

- Концепция банкнот старого образца разработана в середине 90-х. После этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. С точки зрения защищенности они на хорошем уровне. Но сама концепция таких банкнот устарела. Да и сам дизайн является защитным признаком. На наш взгляд, время внесения изменений в дизайн уже настало. Но финальное слово за Банком России, - заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

Напомним, купюры нового образца в массовом порядке появились у россиян только в этом году. И некоторые до сих пор не могут к ним привыкнуть, например путая 200 и 2000 рублей. Плюс были нарекания по поводу самого дизайна: мол, он потерял свою уникальность, а наши деньги теперь стали похожи на евро.

- Первый этап - знакомство - мы уже прошли. Теперь нам важно получить обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, к концу года такая информация у нас начнет появляться, - пояснил глава «Гознака».

По словам Трачука, самая подделываемая купюра сейчас - это как раз 5000 рублей. Чаще всего подделывают банкноты не последней, а предыдущей модификации, которые до сих пор находятся в обращении.

- Их еще достаточно много, потому что 5000 рублей долго находятся в обращении в отличие от 50-рублевых банкнот. Так что фальшивомонетчики фокусируются в основном на них. Затраты на изготовление что тысячной, что 5-тысячной купюры для фальшивомонетчиков почти одинаковы. А выгоды от реализации - в пять раз больше. Именно поэтому банкнота номиналом 5000 рублей - одна из первых, которая может нуждаться в модернизации. Но, повторюсь, номиналы, которые будут меняться, порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации, - это все прерогатива Банка России, - пояснил Трачук.

По его словам, вводить новые номиналы (например, в 10 тысяч рублей) в России пока никто не планирует. Банкнотный ряд и так довольно большой.

СПРАВКА «КП»

Новые купюры отпечатаны на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Они чуть дороже в производстве (примерно на 20%), но лучше защищены (есть несколько новых защитных признаков) и более долговечны (срок обращения дольше действующих в полтора-два раза). Благодаря этому они будут служить дольше. И это позволит сэкономить бюджетные средства на производство новых денег. Средний срок службы купюр старого образца - 2,5 года (в зависимости от номинала: чем больше, тем дольше). Их вводили, в том числе, и для большего удобства граждан.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Защитные признаки всех российских купюр можно посмотреть на официальном сайте ЦБ - www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».