2018-09-06T14:26:16+03:00
Звезды

Сын Жасмин отказался от бюджетного места в МГИМО

Михаил попросил родителей оплатить его учебу, чтобы дать шанс другим студентам
Ольга АНТОНОВА
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Певица Жасмин со своим старшим сыном Михаилом.Певица Жасмин со своим старшим сыном Михаилом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Жасмин редко говорит о своей семье, слишком много пересудов в свое время пришлось слышать за спиной по поводу прошлого ее мужа и то, как она сейчас живет вместе с детьми. Однако, на днях она вдруг разоткровенничалась о старшем сыне, которым как и любая мать очень гордиться. Певица рассказала, что 21-летний сын Михаил сейчас учится на четвертом курсе МГИМО. И изначально он поступил туда на бюджет, но в последний момент перевелся на платное обучение. Он попросил маму оплатить его учебу, чтобы дать возможность еще одному талантливому студенту получить образовании бесплатно.

«Сын сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал.

В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына», – призналась Жасмин порталу Dni.ru. Артистка утверждает, что ее сын поступил в престижный университет без протекции и в учебном заведении долго не знали, что Михаил на самом деле сын известной певицы.

Кроме того, певица заявила, что у Михаила прекрасные отношения с отцом, бизнесменом Вячеславом Семендуевым, с которым артистка скандально развелась в 2006 году и обвинила его в рукоприкладстве:

«Они каждый день созваниваются, придумывают разные новые идеи. Каждое воскресенье проводят вместе», - рассказала звезда.

Напомним, сейчас певица замужем за молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором. Они поженились в 2011 году. У певицы также есть 2-летний сын Мирон и 6-летняя дочка Маргарита.

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