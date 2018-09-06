Певец Витас кардинально сменил имидж и стал похож на Бориса Моисеева

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-06T18:28:03+03:00

Артист уверен, что новый образ, как любая перемена в жизни, поможет вернуть ему былую славу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Пятнадцать лет назад имя Витаса было на всех афишах. Его песня «Опера №2» была настоящим хитом, а необычный имидж исполнителя обсуждался всеми. Какое-то время поклонники даже утверждали, что у артиста были жабры на шее, и именно с их помощью ему удавалось брать высокие ноты. Но со временем слава Витаса угасала, теперь он если и выступает, то редко и только на небольших корпоративах. И быть может о нем, как о талантливом певце окончательно бы забыли, если бы Витас не стал участником громкого скандала, когда устроил стрельбу во дворе собственного дома на Рублевке. После судебных разбирательств ему назначили семь суток ареста и штраф в размере 500 рублей.

А поклонники были поражены как сильно изменился артист: пополнел, лицо сильно округлилось и было похоже, что певец явно злоупотребляет спиртным. Куда делся тот высокий, трогательный юноша с высоким пронзительным голосом? – не понимали фанаты.

vitasvladasovicgrachov Молодой Витас

И похоже, чтобы как-то подправить пошатнувшийся имидж, спустя полгода после скандала со стрельбой исполнитель «Опера №2» решился на кардинальные перемены. Артист сменил цвет волос и стал платиновым блондином.

«Не очень, Витас не тот!» «Чем-то мне напомнил Бориса Моисеева, разве что не танцует!»— отреагировали на перемены во внешности певца пользователи Сети.

Но сам артист уверен, что новый образ, как любая перемена в жизни, поможет вернуть ему былую славу.