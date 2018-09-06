Певица снялась топлес у мемориала погибшим воинам: «Им бы понравилось моя грудь!»

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-06T18:29:49+03:00

Лорен уже поняла, что запахло жареным и позже призналась, что в ту ночь была слишком пьяна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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У британской певицы Лорен Хенсон, выступающей под псевдонимом Индиана, больше десяти тысяч подписчиков в инстаграме. В основном, поклонники ее красивого и спортивного тела, нежели творчества, ведь девушка частенько «пилит» в свой аккаунт фото достаточно фривольного содержания. Однако, два дня назад красавица явно переборщила с демонстрацией своей красоты. Так решили фолловеры, когда увидели снимок девушки, где она запечатлелась топлес на фоне фоне мемориала погибшим солдатам в Первой мировой войне в Брайтоне, Великобритания. Лорен, конечно, стыдливо прикрыла грудь руками, но высокий уровень пикантности снимка это не снизило. А вот волну негодования подняло. Многие обвинили певицу в неуважении и осквернении чести воинов, отдавших свои жизни за страну.

"Фото классное, но неужели нельзя было выбрать другое место для этого? Этим вы показываете своё неуважение к людям, которые отдали жизнь за страну. "Я не против фото топлес, но делать это возле мемориала бесчеловечно. Это показывает, как мы уважаем свою страну и в какое дно скатились", — написали пользователи под фото.

indianathegirl Those names behind me, those boys died fighting for our freedom.

Однако, девушка вместо того, чтобы извиниться, опубликовала еще одно фото, и тоже на фоне мемориала, под которым объяснила, что не видит в своём поведении ничего плохого и не преследовала цели обидеть кого-то.

indianathegirl Are you enjoying the album? What s your fave track?

"Эти люди отдали жизни за свободу, и я живу в свободном мире. Мы все родились голыми, а значит — свободными. Именно это я хотела показать. Если бы они были живы, им бы понравилась моя грудь, и мое позирование около мемориала. Но я никого не собиралась унижать", - заявила звезда инстаграма.

Что тут началось?! Возмущенные поклонники певицы заявили, что это не то место, где нужно заявлять о своей свободе и тем более разгуливать без нижнего белья. А чуть позже, один из клубов, где певица должна была выступать, отменил выступление по причине «аморальности поведения» певицы. И тут сама Лорен уже поняла, что запахло жареным и позже призналась, что в ту ночь была слишком пьяна вместе с друзьями и решила сфотографироваться. Однако изначально она не заметила за своей спиной мемориала, да и вообще не понимала, что творит. Вот такое «простите!»