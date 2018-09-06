Французский миллионер бросил Викторию Боню и теперь она ищет нового по ночным клубам

СЕГОДНЯ 17:38 2018-09-06T18:28:03+03:00

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До того, как представить свету своего нового возлюбленного, французского миллиардера Пьера Андюрана Виктория Боня несколько лет ничего не рассказывала о своей личной жизни. Поэтому казалось, что раз Вика и Пьер теперь вместе, то это всерьез и надолго. Однако, их красивый роман, в котором был и совместный выход на Каннском фестивале, и отдых в Монако, закончился через несколько месяцев. Причины расставания ни одна из сторон не называет, но ходят слухи, что нефтяной трейдер, владелец инвестиционного фонда Andurand Capital что-то узнал о прошлом русской модели и решил не продолжать с ней знакомства. В Сети даже появилась переписка, в которой миллиардер говорит, что был знаком с Викторией, но они уже давно не вместе, да и о ее беременности он ничего не знает, так как к ней не причастен. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Hедавно некие пользователи в сети уверяли, что видели, как в одном из ночных клубов Монако, изрядно выпившая Вика и её подруга, клеились к богатым мужчинамФото: скриншот видео

Отметим, что Боня не спешит признаваться, что снова одна, видимо, стыдно. Она постит в своем аккаунте размышления о том, что мечтает пронести отношения через всю жизнь. "Вот, что для меня является бесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости, не разнимая рук даже в преклонном возрасте!

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