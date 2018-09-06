НАСА заплатит $1 миллион тому, кто придумает, как производить на Марсе сахар

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-06T17:46:47+03:00

Без сахара на Марсе не жизнь.

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- Не везти же с Земли все необходимое?! - такова предпосылка конкурса, о старте которого на днях объявило НАСА — Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Суть конкурса заключена в его названии «CO2 Conversion Challenge». В сахар надо превратить углекислый газ (CO2), который имеется в марсианской атмосфере. Для начала требуется превратить его в глюкозу.

Конкурс стал новым этапом обширной программы НАСА «Вызовы столетия» (NASA’s Centennial Challenges program). Как рассказал Монси Роман (Monsi Roman), один из ее руководителей, участникам предстоит пройти два этапа. До 28 февраля 2019 года они должны предоставить описание разработанного технологического процесса. В апреле жюри отберет 5 финалистов, каждый из которых получит по 50 тысяч долларов. Далее они продемонстрируют свои установки в действии. Разработчики одной из них — лучшей, надо понимать, получат 750 тысяч долларов. Ее — эту установку — отправят на Марс. Когда туда соберутся, конечно.

Будущие марсианские колонисты, как полагают в НАСА, должны рассчитывать на местные ресурсы.

Как объясняют специалисты, дело даже не в том, что «марсианам» станет чуть слаще. Добытая из углекислого газа глюкоза облегчит колонистам жизнь. Более того, позволит обустроить ее в принципе. Ведь глюкозу можно использовать как питательное вещество для биореакторов, в которых будут жить бактерии и вырабатывать различные продукты. Вплоть до мяса. И прямо на Марсе.

В НАСА уверяют, что технология пригодится и на Земле .

А может ли глюкоза и в самом деле получиться из углекислого газа? Может. Например, посредством реакции фотосинтеза. Ее формула известна из школьной программы:

6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2

Даже задачки на эту тему имеются: «Сколько литров углекислого газа потребуется, чтобы получить 200 молей глюкозы?» - это около килограмма. 26880 литров, - дает ответ Яндекс.

Возможно, участники «CO2 Conversion Challenge» найдут нечто более оригинальное и технологичное.

О том, чем еще смогут порадовать себя будущие колонисты, читайте

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