Прыщики, выщипанные брови и макияж кондуктора: Ким Кардашьян опубликовала свое фото в 17 лет

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-06T18:04:07+03:00

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У всех у нас есть наше фото в 17 лет, которые мы стараемся не показывать никому. Обычно слишком разительный контраст, между неуверенной и не очень ухоженной девушкой и той, в кого она превращается впоследствии, когда набирается ума, опыта. А вот, Ким Кардашьян – самая известная и одна из самых красивых женщин на земле не побоялась опубликовать свое фото в 17 лет вместе со своим отцом Робертом Кардашьяном.

kimkardashian 1998

И там, конечно, будущая икона стиля и близко не стояло. Выщипанные по моде 90-х тонкие брови, проблемное лицо, обведенные по контуру губы и яркий мейкап с несколькими оттенками, так называемый в народе «макияж кондуктора».

Трудно даже представить, что именно эта женщина через 20 лет будет учиться наносить правильно макияж и контуринг половину женского населения планеты, а ее именная косметика будет разлетаться с бешенной скоростью. Надо отметить, что за сутки ретро-снимок набрал больше двух миллионов лайков. Это при том, что на снимке нет ни выдающихся достоинств Кардашьян, ни модных нарядов ее мужа.