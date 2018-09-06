2018-09-06T18:50:54+03:00
Звезды

«Я не знала правды, верила слепо»: поклонники решили, что Ани Лорак намекнула на предательство супруга

Остается непонятным, простила ли изменника-мужа звезда
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пользователи Сети принялись гадать, неужели Лорак наконец намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все гладко?Пользователи Сети принялись гадать, неужели Лорак наконец намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все гладко?Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Последний месяц самой обсуждаемой темой в русском шоу-бизнесе стала новость о предположительной измене супруга Ани Лорак с киевской тусовщицей. Мурат Налчаджиоглу развлекался в караоке с красавицей-брюнеткой Яной, пока сама певица трудилась на гастролях не покладая сил. После того, как правда всплыла наружу, обе стороны неохотно комментировали ситуацию, певица отделывалась односложными комментариями, ее супруг заявил, что пресса не знает все подробностей, и все на самом деле не так как было представлено в свете. А 1 сентября пара, которой прочили скорый развод, вместе появилась на линейке дочери Софи. После чего, певица срочно улетела в Сочи на «Новую волну». И здесь отчего-то решила вспомнить старый хит «Боже мой», слова которого теперь кажется пророческими. Певица написала: «Сегодня она обрела новое звучание в шоу DIVA. Смысл, вся гамма чувств актуальна как никогда».

Пользователи Сети принялись гадать, неужели Лорак наконец намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все гладко? Сомнения эти появились из-за текста песни, который сама Ани назвала актуальным.

«Я не знала правды, верила слепо», — пела Лорак. В композиции есть и такие строки: «Дай мне, Бог, превозмочь эту боль», «Что же это, что творится, не знаю. Где ответы брать, я не понимаю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужа Ани Лорак застукали в ночном клубе с киевской тусовщицей

Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Ученые выяснили, чем может грозить отказ от мясных продуктов
Небензя: Россия решительно отвергает все обвинения по делу Скрипалей
Турция ведет строительство объекта для возможного размещения С-400
Перестрелка у банка в США: двое погибших
Поправки Владимира Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму
Германия, США, Франция и Канада согласились с выводами Британии по Солсбери
Верховная рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров рассказал о своем "участии" в покушении
Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет
Путин внес в Государственную думу поправки к законопректу о пенсионных изменениях
Россия и Вьетнам расширят использование национальных валют
Минфин нашел средства на ближайшие шесть лет на реализацию майских указов президента
Курс доллара преодолел отметку в 69 рублей
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета