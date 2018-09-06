«Я не знала правды, верила слепо»: поклонники решили, что Ани Лорак намекнула на предательство супруга

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-06T18:50:54+03:00

Пользователи Сети принялись гадать, неужели Лорак наконец намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все гладко? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Последний месяц самой обсуждаемой темой в русском шоу-бизнесе стала новость о предположительной измене супруга Ани Лорак с киевской тусовщицей. Мурат Налчаджиоглу развлекался в караоке с красавицей-брюнеткой Яной, пока сама певица трудилась на гастролях не покладая сил. После того, как правда всплыла наружу, обе стороны неохотно комментировали ситуацию, певица отделывалась односложными комментариями, ее супруг заявил, что пресса не знает все подробностей, и все на самом деле не так как было представлено в свете. А 1 сентября пара, которой прочили скорый развод, вместе появилась на линейке дочери Софи. После чего, певица срочно улетела в Сочи на «Новую волну». И здесь отчего-то решила вспомнить старый хит «Боже мой», слова которого теперь кажется пророческими. Певица написала: «Сегодня она обрела новое звучание в шоу DIVA. Смысл, вся гамма чувств актуальна как никогда».

Пользователи Сети принялись гадать, неужели Лорак наконец намекнула на то, что в ее отношениях с мужем не все гладко? Сомнения эти появились из-за текста песни, который сама Ани назвала актуальным.

«Я не знала правды, верила слепо», — пела Лорак. В композиции есть и такие строки: «Дай мне, Бог, превозмочь эту боль», «Что же это, что творится, не знаю. Где ответы брать, я не понимаю».

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Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах. (подробности)