2018-09-06T08:12:03+03:00
Общество

Академия «Галчонка» - место открытий и заблуждений

В саду «Эрмитаж» прошел инклюзивный фестиваль «ГалаФест», приуроченный к началу учебного года
Анастасия Князькина
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Профессорский состав «Академии Галчонка» Фото: Соня РомановаПрофессорский состав «Академии Галчонка» Фото: Соня Романова
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«День знаний» 1 сентября подопечные и друзья фонда «Галчонок» отметили, как и положено, праздничной линейкой и веселым концертом. Но не в обычной школе, а в «Академии Галчонка» – месте открытий и заблуждений! Именно c такой концепцией прошел пятый юбилейный инклюзивный фестиваль «ГалаФест» в саду «Эрмитаж»!

Ежегодно фестиваль собирает тысячи людей, которые открыты для новых знаний, которые хотят научиться по-настоящему дружить и любить. Этот год не был исключением. Гости фестиваля смогли снять настоящее кино под руководством профессионалов, премьера которого прошла на вечернем концерте, узнать, как работают врачи скорой помощи, пройтись по подиуму, побывать в параллельных мирах с помощью очков виртуальной реальности, пообниматься с собаками-терапевтами, послушать диафильмы, спеть песни у костра, поиграть в следж-хоккей и узнать еще много нового и интересного.

Праздничный концерт Фото: Соня Романова

Праздничный концерт Фото: Соня Романова

Каждая активность была закреплена за определенным факультетом, а как же иначе, если ты попал в Академию?! Деканами факультетов стали учредители, попечители и звездные друзья фонда «Галчонок» - Юлия Пересильд, Марина Александрова, Елена Николаева, Павел Акимкин, Юлия Хлынина, Алиса Гребенщикова, Евгения Дмитриева, Петр Налич, Лиза Арзамасова, Лика Каширина и многие другие. А ректором стал попечитель фонда Дмитрий Хрусталев.

Ректор Академии - Дмитрий Хрусталев Фото: Соня Романова

Ректор Академии - Дмитрий Хрусталев Фото: Соня Романова

А помогали звездным деканам волонтеры «Галчонка». Так как Академия необычная, то даже дискотека началась еще днем и продолжилась до самого вечера. На сцене были группа «Фрукты», коллектив уличных барабанщиков, Петр Налич, Павел Артемьев, Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова, Елена Николаева.

Учредитель фонда Юлия Пересильд Фото: Соня Романова

Учредитель фонда Юлия Пересильд Фото: Соня Романова

Такая учеба пришлась по душе каждому, кто попал в чудесную Академию. Весь день в саду «Эрмитаж» не смолкал звонкий смех, звучали песни, отовсюду слышались команды «Камера! Мотор! Начали!». Вечером состоялась премьера доброго фильма, перед началом которого дети прошлись по красной дорожке под бурные аплодисменты. А после просмотра зрители улыбались, обнимались и совсем немного плакали – от счастья.

Степан Кузнецов - подопечный фонда, исполнитель главной роли в фильме Фото: Соня Романова

Степан Кузнецов - подопечный фонда, исполнитель главной роли в фильме Фото: Соня Романова

Все собранные в ходе фестиваля средства будут направлены на уставные цели фонда. Благотворительный фонд «Галчонок» помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Помочь можно с помощью онлайн-платежа на расчетный счет фонда, с помощью смс-пожертвования на номер 3443 со словом «Галчонок» и суммой платежа (Галчонок 100). Более подробную информацию можно найти на сайте. Каждое зернышко – уже помощь!

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