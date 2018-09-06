На афтепати «Новой Волны» «холостяк» Воробьев целовал взасос Ирину Дубцову

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-06T11:15:01+03:00

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На «Новой Волне» постоянно случаются всякие страсти - неожиданные романы, поцелуйчики в кустах, эротические танцы на афтепати. Ну что вы хотите - Сочи, тёплая погода, все свои плюс небольшое количество горячительного - и коктейль готов. В этот раз также не обошлось без сюрпризов. Виноват оказался Леонид Агутин - именно на вечере в его честь и случилась описываемая нами история.

После основного концерта народ отправился на сцену, где звезды исполняли хиты «босоногого мальчика», который в этом году отпраздновал пятидесятилетие. Свое видение его песен представили Сергей Лазарев, Александр Ревва, группа A’Studio и другие артисты.

Ирина Дубцова и Алексей Воробьев пели «Если ты меня когда-нибудь простишь». Народу, конечно, понравилось, но зал взорвался в финале, когда Леша и Ирина вдруг начали целоваться, причём не понарошку, как обычно это делают на сцене для пиара, а по полной программе.

После чего народ стал задаваться вопросом - что это вообще было? Ирина долгое время поддерживала отношения с диджеем Леонидом Руденко, Алексей, как воробушек, порхал по девушкам и никак не мог определиться, какая ему больше нравится (последней нами замеченной была участница шоу «Каникулы в Мексике» по имени Джоконда). Поклонники обоих артистов, конечно, рады, но скептически замечают - «раздуют из этого целую свадьбу». Другие не верят, третьи не могут поверить своим глазам. Мы же надеемся, что этот роман проживет чуть дольше, чем одно выступление в рамках «Новой волны» - так намного интереснее.

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