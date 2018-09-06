В Москве открыли новую железнодорожную платформу "Новохохловская" Курского направления МЖД

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-06T12:32:31+03:00

Теперь пересадка с электрички на МЦК занимает три минуты

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Новая платформа "Новохохловская" на Курском направлении МЖД облегчит путь в Москву жителей Подольска, Щербинки, а также Бутово, Печатников, Текстильщиков и других районов столицы. Ранее электрички останавливались на станции "Калитники", пассажирам приходилось идти пешком около 1,5 км до станции МЦК "Новохохловская", теперь же путь сократился в 7,5 раз. Новая платформа обеспечит удобную пересадку на МЦК сотен тысяч москвичей. Об этом местным жителям 6 сентября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это касается более 10 районов Москвы, которые расположены южнее - Бутово, Щербинка. Около 600-700 тысяч человек в этих районах проживают. Теперь у них улучшиться доступность до МЦК. Они получили новую транспортную схему движения, - сказал Сергей Собянин.

Новая платформа "Новохохловская" Курского направления МЖД расположена в Нижегородском районе, между платформами "Калитники" и "Текстильщики", в 5 км от Курского вокзала. Помимо самой платформы островного типа, на "Новохохловской" построили надземный переход с турникетно-кассовым залом для пересадки на одноименную станцию МЦК и выхода к остановкам наземного городского пассажирского транспорта. Сама пересадка теперь займет 2-3 минуты, за которые нужно будет преодолеть всего 200 метров. Переход организован по принципу "сухие ноги": пассажиры идут по надземному переходу, под навесами и через торговую галерею, что удобно во время непогоды.

На платформе поставили удобные лавочки, навигационные стелы.

- Станция имеет все удобства: лифты, эскалаторы, торговля и пункты питания, - сказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони. - Обеспечена и безопасность, есть пункты досмотра.

- В ближайшие дни должны запустить дополнительные пары поездов? Почти на 50% количество поездов должно увеличиться, - спросил мэр города.

- Да, мы поэтапно будем запускать, - ответил Олег Тони.

Новая платформа позволит разгрузить станции метро "Царицыно", "Курская", "Текстильщики" и ряд других. На них станет значительно свободнее. А пассажиропоток ТПУ вырастет более чем в 6 раз – с нынешних 7300 (на вход и на выход) до 45 000 человек в сутки.

По словам Сергея Собянина, сегодня в городе реализуется сразу восемь проектов интеграции радиальных направлений МЖД с МЦК. Из них три проекта уже завершено. Еще пять проектов будут завершены в текущем либо в следующем году.

КСТАТИ

Одновременно на платформе "Окружная" Савеловского направления МЖД заработал вновь построенный вестибюль. Напомним, что платформа "Окружная" уже работает как пересадочный узел для жителей районов Северный, Лианозово, Дегунино, Бескудниково и ряда других.

В ПЛАНАХ

На базе Курского направления МЖД в 2019 году планируется организовать одну из линий Московских Центральных Диаметров – МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

Также уже 10 сентября планируют завершить реконструкцию участка "Люблино-Подольск" Курского направления МЖД. Здесь пустят дополнительные пары скоростных поездов - увеличены с 74 до 110 пар.

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