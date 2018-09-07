Диагноз — страшное слово или помощь в нужный момент?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-07T13:11:28+03:00

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Что мы ждем от посещения поликлиники, когда обращаемся с жалобами или недомоганием? Нам нужно знать, что происходит, а это значит — нужен диагноз. Иногда от его правильной и быстрой постановки зависит здоровье и даже жизнь пациента. Специалисты клиники ОАО «Медицина» отвечают на распространенные вопросы о диагностике.

Диагностика: никогда не рано начать

Многие прибегают к диагностике только тогда, когда невозможно терпеть боль. Многие считают, что проверяться нужно ближе к пожилому возрасту. Конечно, ни терпеть, ни затягивать нельзя. Некоторые заболевания диагностируются у ребенка еще в утробе матери — поэтому нет возраста, когда нужно начать проверять свой организм. Особенно в случаях отягощенной наследственности.

Какие бывают исследования

Клиническое обследование начинается с врачебного осмотра — он служит «навигатором», который помогает определить дальнейшее направление обследования с учетом наследственности, жалоб, объективного состояния пациента.

Сейчас существует три большие группы исследований — лабораторная (это анализы), функциональная и инструментальная диагностика. Методики функциональной и инструментальной диагностики различаются в зависимости от направления исследований.

В кардиологии помогают диагностировать заболевания ЭКГ, ЭХО-кардиография, в неврологии — ЭЭГ, реоэнцефалография, эхоэнцефалография. Денситометрия используется для поиска причин частых переломов и подтверждения или опровержения диагноза остеопороза. Ультразвуковую диагностику используют при диагностике различных заболеваний многих органов (брюшная полость, щитовидная железа и т.д.), она подходит пациентам всех возрастов. В исследовании сосудов помогает допплерография.

Особенные исследования проводятся в области онкологии. Чтобы выявить рак и другие сложные болезни на ранней стадии, в онкологическом центре клиники ОАО «Медицина» используются самые точные на сегодняшний день аппараты.

Умные машины: как аппараты помогают врачам и пациентам

Маммографический аппарат позволяет снизить до 50% дозы излучений и определяет патологию молочной железы, когда врач еще не может это сделать.

Мультиспиральный компьютерный томограф проводит послойное тонкосрезовое сканирование органов, выстраивает объемное изображение. Установленный в клинике томограф работает в два раза быстрее других при cниженной лучевой нагрузке.

Метод МРТ базируется на взаимодействии магнитного поля с молекулами воды, он безвреден для человека. Его главные функции — уточнение заболеваний различных органов, диагностика нарушений костно­-суставной системы и выявление патологии структур мозга. Процедура занимает 20 минут, готовиться к ней не нужно.

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, — это новый и очень эффективный метод ранней доклинической диагностики онкологических заболеваний.

С помощью исследования ПЭТ/КТ на ранней стадии определяют мелкие очаги опухолевых процессов, проводят оценку рецидивов и оценку распространенности опухолевых клеток.

В клинике ОАО «Медицина» установлен компьютерный томограф нового поколения – Revolution CT (GE). Бескомпромиссное качество изображения и широкие клинические возможности применения в любых медицинских областях благодаря сочетанию высочайших характеристик площади охвата, пространственного и временного разрешения на базе одной платформы. Уникальные диагностические возможности, обеспечиваемые новыми технологиями в КТ. Всесторонняя оценка состояния сердца: коронарных сосудов, перфузии и функции миокарда в рамках одного обследования. Визуализация головного мозга с низкой лучевой нагрузкой. Быстрая, всесторонняя оценка нарушений мозгового кровообращения. Визуализация костей с высоким разрешением. Полное сканирование сердца и крупных сосудов, легких, брюшной полости и таза менее чем за одну секунду.

Какой метод выбрать?

По описанию кажется, что один метод эффективнее другого. Но это не совсем так. Верный ответ будет такой — метод подбирается индивидуально. И чем сложнее заболевание, тем больше исследований понадобится. Например, молочные железы нужно исследовать и на УЗИ, и на маммографе. Что касается излучения — все методы, рентгенорадиологии, несут лучевую нагрузку, но только в допустимой дозе.

Не стоит метаться между методами, лучше довериться врачу. Есть болезни, которые легко диагностируются по одному анализу крови, а есть более сложные заболевания — такие как остеохондроз, ОРВИ, ревматизм, ИБС, лейкемия, рак.

Почему так важно готовиться к исследованиям

Есть факторы, которые могут радикально повлиять на ход исследования и постановку диагноза. Например, специальная подготовка к МРТ не нужна, а перед ПЭТ/КТ следует исключить физические нагрузки и углеводы, за 4 часа не есть и не пить.

То же самое касается анализов. Если не вовремя поесть или наоборот, уровень глюкозы в крови может не быть показательным. А если позаниматься спортом накануне анализа, можно вообще получить в разы отличающийся показатель уровня гормонов в крови.

Как попасть на исследование бесплатно и из другого города

Несмотря на то, что ОАО «Медицина» — частная клиника, многие исследования можно пройти по полису ОМС, например, по направлению из онкологического диспансера. В клинику обращаются пациенты из других городов России — в этом случае важно, чтобы у пациента были на руках все предыдущие заключения врачей и результаты прошлых обследований.

Результат диагностики — это слаженная работа медперсонала и доверие между врачом и пациентом, это тончайшие настройки аппаратов и клинические исследования.

Клиника ОАО «Медицина» первой в России аккредитована Объединенной международной комиссией (Joint Commission International, JCI). Международные стандарты медицинской помощи JCI направлены на минимизацию и предупреждение ошибок в оказании медицинской помощи. Аккредитация означает, что клиника соответствует самым высоким международным стандартам по безопасности и качеству медицинской помощи: высокотехнологичное оборудование, профессиональные врачи, комфортная обстановка и индивидуальный подход.

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