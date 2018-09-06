СМИ узнали, что новые iPhone могут стоить так же, как и модели 2017 года

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-06T12:52:10+03:00

Один из снимков "новых айфонов", достоверность которого активно обсуждается в сети.

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Большинство спецификаций о новых моделях iPhone экспертам уже известны. А вот цена на новинки от Apple - пока предмет для слухов и домыслов. Вероятно, ответ на этот горящий вопрос - отчет немецкого издания Macerkoff, который указывает на то, что три предстоящие модели смартфонов Apple будут стоить так же, как и устройства компании, вышедшие в 2017 году.

На старте продаж iPhone 8 стоил 799 евро (около 63 тысяч рублей), iPhone 8 Plus продавался за 909 евро (около 72 тысяч рублей), а iPhone X - за 1149 евро (около 91 тысячи евро).

Ссылаясь на два разных источника, сайт утверждает, что бюджетный 6,1-дюймовый ЖК-iPhone будет стоить 799 евро, предшественник iPhone X с 5,8 дюймами обойдется покупателю в 909 евро, а цена за 6,5-дюймовое OLED-устройство составит 1149 евро. Издание пояснило, что такова стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 ГБ.

Подробнее о моделях iPhone 2018

Сообщается, что самое большое устройство Apple, готовое к выпуску, будет называться iPhone Xs Max. Ожидается, что оно будет иметь такой же дизайн, как iPhone X, но отличаться только более крупным размером.

По сообщениям, iPhone Xs будет иметь тот же размер и форму, что и нынешний флагман Apple. Ожидается, что в обоих будет улучшенный процессор Apple 12 и, возможно, больше оперативной памяти.

Вероятно, 6,1-дюймовая ЖК-модель будет называться iPhone 9. Ее также должны презентовать ​​12 сентября, в продажу поступит до ноября.