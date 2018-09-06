В Англии футболист опоздал на тренировку своего клуба на 72 дня

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T13:53:23+03:00

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29-летний футболист английского клуба "Сандерленд" оказался в необычной ситуации. Он опоздал на первую тренировку своей команды на 72 дня. Он только приступил к тренировкам, выйдя из отпуска, хотя должен был сделать это намного раньше.

Как пишут британские СМИ, теперь клуб отказывается ему платить зарплату за все это проведенное вне команды время. Более того, речь идет даже о разрыве контракта за такой длительный "прогул". Вместе с тем, отмечается, что Джилободжи хотел летом перейти в другую команду после того, как его клуб вылетел в третью по рангу английскую лигу. Однако не нашел себе нового места работы. На данный же момент его недельный заработок составляет 33 тысячи фунтов стерлингов.

Папи Джилободжи выступает за "Сандерленд" с 2016 года. Он перешел в этот клуб из "Челси", который заплатил почти 9 миллионов евро лондонской команде. Прошлый сезон он провел в клубе "Дижон", который играет в чемпионате Франции.

В этом сезоне "Сандерленд" после шести туров идет четвертым в турнирной таблице League One чемпионата Англии.