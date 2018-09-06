Владимир Машков выйдет на сцену двадцать лет спустя

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-06T14:09:48+03:00

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В «подвале», так по-домашнему называл Олег Табаков свой театр на улице Чаплыгина, и в новом здании на Сухаревке идёт ремонт. Труппа вернется на свою сцену только в ноябре. На сцене на Сухаревской площади пройдет премьера спектакля Сергея Пускепалиса по рассказу Лескова «Железная воля» и постановка Алексея Мизгирёва по роману Джека Лондона «Звёздный странник». Новый худрук театра Владимир Машков (он был назначен в апреле, после ухода из жизни Олега Табакова) выйдет на сцену в январе следующего года в обновлённой версии спектакля «Матросская тишина». «Это моя обязанность, мой долг. Пока я смогу ходить, я буду играть этот спектакль, - признался Машков на сборе труппы. - Поэтому прошу всех помочь мне. Я 20 лет не играл в театре. Для меня это будет один из важнейших выходов».

Владимир Машков. ФОТО Екатерины Цветковой

Машков (он еще и худрук театральной Школы Олега Табакова) рассказал о новшестве в работе актерского колледжа: к каждому курсу будут приставлены свои мастера - артисты «Табакерки». В этом году набора на первый курс не было. Среди педагогов второго, третьего и четвёртого курсов - артисты Алена Лаптева, Сергей Угрюмов, Михаил Хомяков, Янина Колесниченко.

Анна Чиповская. ФОТО Екатерины Цветковой

Марина Зудина. ФОТО Екатерины Цветковой

Необычную традицию ввёл Владимир Машков для студентов Школы. Однажды Олег Табаков сказал, что «каждый талант должен проглотить атом солнца». Машков предложил ученикам колледжа вынуть из вазы шар – символ «атома солнца», за которым стоит имя великого артиста, которого уже нет в живых, но, подразумевается, что он будет покровителем начинающего актёра. Самый большой шар под номером один, конечно, закреплен за Олегом Табаковым. Первой постановкой сезона станет шоу «Атом солнца», в котором примет участие не только труппа «Табакерки», но и ученики колледжа.