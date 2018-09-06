"Собаки едят друг друга": Прокуратура начала проверку приюта "Крутой боб", где голодают сотни псов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-06T14:38:09+03:00

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В соцсетях небезразличные к животным люди делают перепосты "крика души" Юлии Агаповой. Она волонтер приюта "Крутой боб". Читать ее пост в Фейсбуке без слез и сочувствия просто невозможно.

- Приют небезызвестной Ирины Тиховской на замке. Внутри приюта находятся без еды и воды 600 собак. Работников нет, волонтеров нет. Корм не закупается, колодец пересох, собаки, в том числе щенки, не едят ничего кроме голых костей с опарышами. Собаки по колено в собственных испражнениях, в "операционной" на пеленках на полу в собственных фекалиях лежат после стерилизации животные. Щенки находятся с коробках из-под лифтов без света. Еще живые собаки "играют " с трупами собачек. Тиховская появляется в приюте не каждый день и это при отсутствии волонтеров и работников. А на бюджетные средства, полученные на содержание животных, строит собственный дом, - написала Юлия Агапова.

Всего в приюте находится порядка 600 собак. ФОТО Юлии Агаповой

"Комсомольская правда" связалась с Юлией Агаповой и узнала, что приют в деревне Ермолово Чеховского района существует два года. Все это время девушка помогает собакам. Для нее это не работа, а долг помогать братьям меньшим.

- Это коровник, в котором изначально было очень грязно. Но из государства выделялись средства и приют приводился в порядок. Людей, конечно, не хватало. Но раньше были хотя бы работники, которые убирали за собаками. Конечно, не было здесь постоянного ветеринара, но собак приезжали и стерилизовали, оказывался хоть какой-то уход. В приют приходило много пожертвований: кто-то передавал деньги, кто-то помогал едой, - рассказывает Юлия Агапова.

Животные содержатся в ужасающих условиях. ФОТО Юлии Агаповой

А с августа этого года, со слов волонтеров, что-то изменилось. И директор приюта Ирина Тиховская перестала покупать корм, уволила всех работников, потому что стали задавать "лишние" вопросы. А спрашивали, где корм, кто будет убирать? Приют превратился в место антисанитарии, инфекций. Была отключена вода. Собаки питались тухлыми костями. Какие-то животные стали погибать, их стали съедать другие. Ужасная картина. Именно поэтому двери приюта оказались на замке. Хотя официально приют не закрывался

Директор приюта Ирина Тиховская.Фото: YouTube

- Приют всегда был не очень. Не соблюдались нормы, но не до такой степени, чтобы даже не фиксировались трупы собак. Сейчас их не выносят из помещения, где находятся живые животные, - возмущается Агапова.

В операционной комнате приюта. ФОТО Юлии Агаповой

После огласки в интернете в приют поехали независимые волонтеры из других приютов и общественных организаций.

- Конечно, нас никто не пускал туда. Но мы прорвались. Картина печальная - жуткая антисанитария. Там много собак, причем не уличных - видно, что животные домашние, ласковые. И в таких условиях их содержать нельзя. Грязно, запах ужасный, повсюду фекалии. Видно, что там когда-то кафель положили, но сейчас ничего не убирают, присыпали опилками, - рассказывает Эльвира Стрельникова, координатор общественного движения "Волнтеры Москвы", член "Альянса защитников животных".

- Там жилые дома рядом? - спрашиваю.

- Ну, не совсем. Но людям слышны лай и запах.

- Была ли на месте собственница, когда вы приехали?

- Она только директор, ведь обеспечение государственное. А куда деньги шли? Неизвестно. Она-то была вчера, но ничего не говорит. Видимо, считает такие условия нормой. Но за животными нужно следить, должна быть зона карантина, больных животных переселять в другие помещения. Элементарное там нет контейнеров для мусора и фекалий.

Со слов волонтеров, в приюте дела совсем стали плохи в августе 2018 года. ФОТО Юлии Агаповой

- А кто-то от администрации приезжал?

- Был представитель поселения, но он даже не представился. С его стороны не было обещаний, что будут проверки. Когда у него спросили, почему не следят, как расходуют государственные средства, то он сказал, что ее (прим.ред. Ирины Тиховской) задача отловить собак. А раз жалоб не было, то и проверок не было.

- С какой целью сейчас туда едут волонтеры?

- Кто-то забирает животных, кто-то для подтверждения этой обстановки, ведь мы все видели только в соцсетях, но сейчас видим, что это правда.

Вчера стаффов в свой приют под Шереметьево забрала Ирэн Беленькая.

- Мои врачи ездили в этот приют, там ужасные условия. Я лично Тиховскую не знала, но с животными так нельзя. Мы забрали двух собак, у одного лабрадора пробита голова. Я бы и больше собак взяла, но у самой сейчас нет мест - каждый день звонят нам и просят забрать. К сожалению, люди продолжают выкидывать собак на улицы, - говорит Ирэн Беленькая.

После вчерашнего массового съезда волонтеров местные власти пообещали проверить приют.

- Из прокуратуры приезжали, сказали, что проверят, куда уходят бюджетные деньги, - сказала волонтер Юлия Агапова.

Молчит и сама Ирина Тиховская, ее телефон отключен. В местной администрации комментарии не дают. Об этом приюте на сайте есть данные, что проверки проводились, но в феврале.

- Сотрудниками администрации совместно с представителями ООО "Крутой Боб" произведено обследование приюта в деревне Ермолово, Чеховского района, где содержатся отловленные на территории поселения безнадзорные и бесхозяйные животные. Все животные стерилизованы, чипированы и размещены в вольерах, - отчитывались власти.

Как значится в официальных источниках, ООО "Крутой Боб" выполняет работы в соответствии с муниципальным контрактом от 10.01.2018 года на выполнение работ по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек на территории поселения Рязановское в городе Москве. Работы проводятся в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и регулирования численности безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения.

- Мы слышали о приюте, но пока ничего комментировать не можем, - сказали "Комсомольской правде" в администрации поселения Рязановское в городе Москве.