Аэрофлот организует трансфер из аэропорта в любую точку города

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-06T14:41:25+03:00

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Не знаете как добраться из аэропорта? Аэрофлот предоставил возможность бронирования трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира. Услуга может быть оформлена на сайте авиакомпании во время бронирования авиабилета как часть заказа, или на отдельной странице как самостоятельная услуга.

Преимуществом заказа трансфера «аэропорт — город» является гарантия фиксированного тарифа — цена за поездку определяется в момент бронирования и зависит только от места назначения и класса выбранного автомобиля. Водитель с именной табличкой встретит пассажира в аэропорту, поможет с доставкой багажа — все это входит в стоимость услуги. Кроме того, в случае задержки рейса, оплата за дополнительное ожидание не взымается.

«Аэрофлот непрерывно совершенствует качество предоставляемого сервиса, прилагая все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Внимание к деталям на всех этапах обслуживания — приоритет авиакомпании при оказании услуг», - пояснили в авиакомпании.