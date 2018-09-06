«Скатертью дорога»: На Юлию Самойлову обрушились с критикой за решение покинуть Россию

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-06T15:08:33+03:00

Народ до сих пор не может простить 29-летней певице провала на «Евровидении»

Изменить размер текста: A A

Уже несколько месяцев о ней ничего не было слышно. После того, как Юлия Самойлова со второй попытки доехала до европейского шоу, но показала там самый худший результат за всю историю участия нашей страны на «Евровидении», мало кто о ней вспоминал. И 29-летняя певица решила сама о себе напомнить. Выложила короткое видео, где заявила, что покидает Россию.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», - сказала она.

Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.

Остальное народ домыслил. Многие набросились на артистку с критикой, но были и те, кто решение Самойловой понял и поддержал.

Публикуем самые яркие комментарии наших читателей на сайте kp.ru.

Вася, Филиппины: Патриоты, налетай!

Цукер, Фридриксхафен, Германия: То, что Самойлова облажалась на «Евровидении», это скорее на совести организаторов ее номера, они ее нахлобучили на высоту и она просто испугалась. А так то харизма у нее есть и голос приятный. Не талантище, но слушать можно. Она певица для радио, другие певицы в телевизоре поют и скачут в одних трусах, но петь не умеют совсем. А Юля поет. Пусть она поет на радио. По телевизору на нее смотреть тяжко.

Юлия Самойлова. "I Won t Break". Второй полуфинал. Евровидение 2018.Юлия Самойлова. I Won t Break

Ната, Санкт-Петербург: Скатертью дорога. Чтоб о ней ничего не слышать больше никогда!

Гость: А я не понимаю, зачем это видеообращение со слезой в голосе. Ну уезжаешь, и уезжай. А то прямо надулась на всю страну. Прямо мне лично должно быть стыдно.

Участница от России Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран после объявления результатов второго полуфинала конкурса песни "Евровидение-2018". ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Гость, Стерлитамак: Что налетели на девушку? Десятки тысяч россиян ежегодно уезжают от «хорошей» жизни, в другие страны мира, на постоянное место жительства, кто в Европу, кто в США и Канаду. За границей уже живет несколько миллионов россиян, которые не собираются возвращаться на свою историческую родину, туда уехали представители нужных на западе профессии, специалисты, ученые, музыканты и так далее, молодежь знающая иностранные языки, также уезжает или мечтает уехать туда. И кстати, в европейских странах, очень гуманно относятся к инвалидам, в их глазах инвалид - это полноценный член общества, а не лицо с физическими проблемами. Я бы сам с удовольствием уехал, но не знаю иностранных языков и уже пенсионер. А Юлии желаю освоиться на своей новой родине, и если она не владеет иностранными языками, то вполне может устроиться для жизни в Болгарии, Чехии или Словакии, где многие понимают русский язык. И как много в этой стране недовольных, желчных, не понимающих что своими словами по отношению к девушке, они показывают тем самым и открывают свои личные характеристики, свою душу, в которой много отрицательного. И закончу цитатой великого Омара Хайяма: «Не зли других и сам не злись, Мы гости в этом бренном мире. И, если что не так — смирись! Будь поумней и улыбнись. Холодной думай головой. Ведь в мире все закономерно: Зло, излучённое тобой, К тебе вернется непременно».

Гость, Котка, Финляндия: Вы все неправильно трактуете! Инвалидов ценят в Европе, это да. Но только своих. Переезжать сюда с инвалидностью нереально. Нет такого статуса для переселения «инвалид». Есть переезд по работе, по учебе, по браку. Ей не подходит ничего из этого. А брать ее на шею налогоплательщиков никто не будет. Это нерентабельно. Человек ни дня не проработал в Европе, а сразу будет претендовать на медобслуживание, пенсию, пособия и т.д. Она должна реально смотреть на вещи. А так, это все ее хотелки....

Гость, Москва: Однако эта бездарность - мастер шантажа и привлечения к себе, никчемной, внимания. «Я в Европу, но почему - скажу потом». На самолет, что ли, опаздывала? Так без нее бы точно не улетели - как же без этого гвоздя программы очередное мероприятие?

Знакомая, Москва: Инвалид с детства, ДЦП, уехала в 2000 г. в Англию, вышла замуж за мигранта из Чили. Сразу выделили на обслуживание двух человек - на домашние дела и на сопровождение, соц.выплаты и прочее. Что говорить, инвалидам в России непросто, вот родители и озаботились будущим дочери.

Юлия Самойлова во время выступления во втором полуфинале 63-го международного конкурса песни "Евровидение-2018". Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сло, Москва: Хвалили эту бездарность наперебой, вот она и подумала, что и вправду что-то может на сцене. Поехала карьеру делать.

Сержант, Тель-Авив: Она не крепостная. Где хочет и может там и живёт. Вы её использовали в политических целях. А когда не получилось, стали грязью поливать.

Гость, Курган: Уж Агузарову Запад пожевал, да выплюнул, а эта бездарь чем себя возомнила???

Гость, Москва: Ехала бы и ехала лечиться. Кому до неё есть дело? А тут заявление, чуть ли не официальное, «великая» певица Самойлова готова эмигрировать. Смешно.

Виктор, Москва: Отряд не заметит потери бойца...

КАК ЭТО БЫЛО

Юлия Самойлова заявила, что эмигрирует из России

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018», сообщила, что готова уехать из России. Короткий ролик (всего шесть секунд) был опубликован вечером среды, 5 сентября, в сервисе "Истории" в Инстаграме исполнительницы (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мама Юлии Самойловой отказывается комментировать переезд дочери

Рита Самойлова отказывается общаться с журналистами (подробности)

«Вопросы здоровья»: В пресс-службе Самойловой объяснили ее планы эмигрировать в Европу

Ранее российская исполнительница заявила, что готова покинуть Россию и переехать за границу (подробности)