Мобильные пункты тестирования на ВИЧ пересекли Урал

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-06T15:46:19+03:00

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По оценкам экспертов ВОЗ, на сегодняшний день в мире насчитывается более 37 миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Но только 70% из них знают о своем положительном ВИЧ-статусе. Уже несколько лет эксперты твердят и о том, что ВИЧ вышел за рамки групп риска, что эта проблема стала социальной, а не только медицинской. Это значит, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, в том числе жителей благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной.

Профилактика – важный инструмент

Основные инструменты, позволяющие достичь высокой эффективности профилактических мероприятий, – широкое информирование граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а также мотивирование граждан к прохождению тестирования на ВИЧ. Комплексный подход в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции стал применяться Минздравом России с 2015 года, когда при активной поддержке региональных властей и профессионального сообщества был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан Российской Федерации по вопросам профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С.

Первая большая федеральная акция по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию была проведена в 2016 году на основе межведомственного взаимодействия, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение двух недель в 10 городах были протестированы 23,5 тысячи человек, которые имели возможность узнать свой ВИЧ-статус во время посещения торговых центров.

Следующая акция прошла в 2017 году. Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ совместно с ОАО «РЖД» охватила уже 24 региона, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. Три с половиной месяца через всю Россию следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поездов имели возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс‑тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием. В каждом регионе вагон делал остановку на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещался на железнодорожный вокзал, где все жители и гости города также могли сдать тест на ВИЧ.

В акции приняли участие и сдали тест на ВИЧ около 25 000 человек. Причем работа велась не только с отдельными гражданами, но и с трудовыми коллективами: в рамках проекта к тестированию на ВИЧ было привлечено 56 крупных предприятий регионов и 6 учебных заведений.

Связать регионы

В этом году Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию проходит совместно с Группой ГАЗ. В ней принимают участие уже 120 городов от Камчатки до Калининграда. Автоколонна акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» едет по автомобильным дорогам через центры 30 регионов и заезжает в другие, менее крупные населенные пункты.

На бортах каждой машины «Газель», в которой и проводится тестирование, – красная лента-дорога, символ акции, которая объединяет все регионы в борьбе с общей проблемой – ВИЧ-инфекцией. Каждый регион, принявший участие в акции, передает в торжественной обстановке свой флаг организаторам акции как знак сопричастности.

Позади уже три федеральных округа – Дальневосточный, Сибирский и Уральский. Буквально на днях в Челябинске завершился обучающий семинар для специалистов первичного звена, где медики, студенты и все желающие услышали последние сведения о ВИЧ, о борьбе с этой инфекцией, антиретровирусной терапии, которой обеспечиваются все вновь выявленные пациенты.

Такие обучающие семинары очень важны, особенно на Урале, который традиционно считается одним из самых пораженных ВИЧ-инфекцией округов России. О том, как жители уральских городов реагировали на мобильные пункты акции Минздрава России, читайте дальше.

Тюменская область: ВИЧ – это общая социальная проблема

В городе Ялуторовске Тюменской области символ акции – красную дорогу – на площадке, где проходит тестирование, аквагримом рисуют всем желающим. Яркий и необычный способ привлечь внимание к важности тестирования на ВИЧ. Люди с удовольствием рисуют знак и фотографируются – считают, что после того, как узнал отрицательный результат, это лучший способ привлечь внимание к акции и здоровью. Также активно люди реагируют и в других городах Тюменской области – самой Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Как отметила на торжественной церемонии передачи флага руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Галина Шарухо, справиться с ВИЧ-инфекцией мы можем только сообща: «Сегодня это уже не просто медицинская проблема, это общая социальная проблема».

– В ходе проведения Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на территории Тюменской области нам удалось привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, – говорит главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов. – Сейчас наша главная задача – удержать это внимание и постоянно напоминать людям о том, что эта проблема существует. Ведь очень важно раннее выявление заболевания: вовремя назначенное лечение является залогом долгой и полноценной жизни.

Курганская область: Акция – это уникальная возможность пройти тестирование прямо на рабочем месте

Мобильные пункты тестирования посетили столицу области – Курган, куда в прошлом году уже приезжал спецвагон Минздрава России в рамках Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ. Тогда жители жаловались, что им не хватает таких акций в маленьких городах. Поэтому сейчас МПТ приехали также в Шадринск, Каргаполье, Куртамыш. Бесплатное анонимное тестирование также прошли работники ООО «Курганский завод химического машиностроения» – одного из ведущих предприятий области.

– Зачастую работодатели не задумываются о проведении планового и регулярного тестирования трудового коллектива на ВИЧ-инфекцию из-за довольно плотного и насыщенного рабочего графика, – прокомментировал замначальника управления по социальной политике правительства Курганской области Иван Хлебников. – Благодаря акции нам представилась уникальная возможность экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию работников предприятий, которые смогли проверить свой ВИЧ-статус прямо на рабочем месте. Оперативное выявление ВИЧ-инфекции дает возможность принять все меры для предотвращения развития СПИДа и создает условия продления благополучной жизни трудоспособного населения нашей страны.

Эксперты отмечают, что каждый год число протестированных на ВИЧ все растет.

– Если в 2016 году с января по июль тестирование на ВИЧ прошли 99 000 человек, то в этом году за аналогичный период эта цифра составляет 124 000 человек, плюс 1800 участников нашей акции. Мы постепенно стремимся к тому, чтобы каждый житель нашей области знал свой ВИЧ-статус, и видим, что эта работа у нас организована на достойном уровне, – отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Курганской области Ольга Панкратова и привела статистические данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Курганской области. По ее словам, 0,8% жителей Курганской области живут с ВИЧ-инфекцией, что несколько выше общероссийского показателя, который составляет 0,7% населения России.

Не только врачи, но и учителя, и родители должны уметь донести информацию про ВИЧ детям старшего возраста – чтобы в мире больше не было новых инфицированных поколений.

Челябинская область: важно не только тестирование населения, но и обучение специалистов

Край суровых металлургов встретил мобильные пункты тестирования солнцем и яркими эмоциями. Миасс, Златоуст, Магнитогорск, Челябинск – где бы ни замечали «газели» с яркими символами на бортах, сразу же скапливались очереди из любопытствующих и желающих сдать тест.

В Челябинске был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика». Врачи-терапевты получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

– Сегодня у нас есть все возможности для сохранения полноценной и долгой жизни ВИЧ-инфицированного, но при условии раннего выявления заболевания и назначения лечения, – прокомментировала ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Лариса Афонина. – Поэтому не только население должно быть готово к обследованию на ВИЧ-инфекцию и знать о способах ее передачи, но и медицинская общественность должна быть готова к тому, чтобы знать и рассказать, что такое ВИЧ-инфекция, чтобы вовремя выявить и направить пациента на лечение, а также поддержать его в момент получения антиретровирусной терапии.

В свою очередь руководитель общественной организации «Шаги Надежды» Полина Родимкина, 15 лет живущая с ВИЧ-инфекцией, отметила что «ВИЧ – не приговор, а всего лишь хроническое заболевание, с которым можно и нужно жить. И такие акции дают людям знания о том, как сохранить свое здоровье, о способах передачи и мерах профилактики заболевания». Она поблагодарила Министерство здравоохранения Российской Федерации за привлечение широкого внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Урал остался позади.

Пройдено – 4731 километр. ВИЧ-статус узнали 5435 человек. В акции приняли участие жители 12 населенных пунктов и сотрудники 4 ведущих предприятий округа. Впереди – Поволжье.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.