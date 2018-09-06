Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинула свой пост

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-06T16:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Уход Натальи Тимаковой с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева (слухи об этом пошли с начала лета) официально подтвердился. Тимакова переходит работать в Внешэкономбанк (ВЭБ). Скорее всего она займет пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. С главой ВЭБ Игорем Шуваловым, ранее занимавшим должность первого зампреда правительства, у Тимаковой давно сложились теплые отношения. В сферу ответственности Тимаковой могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий.

Плотно работать с Дмитрием Медведевым Наталья Тимакова стала с начала 2000-х годов. В 2000-м году после избрания Владимира Путина президентом Тимакова была назначена замначальника пресс-службы президента, а в 2004 году ее возглавила. Дмитрий Медведев в 2003-2005 годах работал главой администрации президента. Тимакова быстро стала его приближенной. В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова была назначена его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.

Наталья Тимакова отработала в должности пресс-секретаря Дмитрия Медведева десять лет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Переход Тимаковой на новую должность корреспонденту «КП» объяснили в правительстве тем, что «Наталья Александровна просто устала и хочет смены деятельности».

Новым пресс-секретарем премьера станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. По его словам, документы уже направлены главе кабмина на подпись.

Сам Осипов уже поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанное ему доверие.

- Хочу сказать «спасибо» Наталье Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела, познакомить с технологией работы, - заметил Осипов.

- Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу, - сказала Тимакова журналистам.

Она призналась, что приняла решение об уходе из правительства еще полгода назад.

- Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал, и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере, - сказала Тимакова.

Ее сменщику Олегу Осипову 19 сентября исполнится 40 лет. В РИА Новости он пришел в 1999 году сразу после окончания ИСАА МГУ имени Ломоносова. Долгое время работал в президентской группе агенства. Так что «пуловскую» работу Осипов хорошо знает изнутри, и легко сможет найти общий язык с журналистами, освещающими работу Дмитрия Медведева.

2007 году Осипов возглавил политическую редакцию РИА Новости, а в 2011-м - Объединенную редакцию новостей РИА Новости. В 2015 году он занял пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня». Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента и благодарственным письмом президента.