Трамп ищет «крота» в администрации Белого дома

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-06T15:49:51+03:00

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В Белом доме разразился очередной скандал. В среду в газете The New York Times появилась анонимная колонка под названием «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа». Как пишет редакция газеты, они получили текст неделю назад. Им известно имя и должность автора - высокопоставленного чиновника администрации, который вместе со своими коллегами ежедневно мешает президенту США «реализовывать его худшие намерения». Но раскрывать его личность они не спешат, так как это может поставить под удар карьеру автора.

Сразу после публикации Дональд Трамп написал в своем Твиттере лишь одно слово: «Предательство?». Затем он разразился развернутым сообщением.

- Существует ли на самом деле этот так называемый высокопоставленный сотрудник администрации или это ляп NY Times еще с одним лживым источником? Если этот трусливый человек действительно существует, газета должна немедленно раскрыть его в интересах национальной безопасности, - написал Трамп.

Если уж не национальной безопасности угрожает аноним, так точно самому Трампу. Автор публикации открыто критикует политику нынешнего американского лидера, упрекая его во встречах с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

- Трудность положения, которую Трамп не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить его планы и худшие порывы. Я-то знаю. Я - один из них, - написал чиновник. - Корень проблемы - аморальность президента. Любой, кто работает с ним, знает, что он не придерживается никаких четких принципов, которые бы направляли его решения. Хотя он был избран как республиканец, президент показывает слабую заинтересованность в идеалах, которые связывают консерваторов, - свободном мышлении, свободных рынках и свободных людях. В лучшем случае он обращается к ним в своих прописанных выступлениях. В худшем - атакует в лоб.

Между тем, американские СМИ уже строят догадки, кто может быть автором скандальной статьи. CNN опубликовал имена 13 чиновников, список сформирован с учетом данных телеканала о расстановке сил в администрации Трампа. Среди подозреваемых - глава национальной разведки США Дэн Коутс, советник президента Кэллиэнн Конэй, генпрокурор Джефф Сешнс, глава Пентагона Джеймс Мэттис и вице-президент США Майк Пенс. Под подозрение попали и члены семьи Трампа: дочь Иванка, занимающая пост старшего советника Белого дома, зять Джаред Кушнер и даже супруга Меланья Трамп.