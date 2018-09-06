Минобороны РФ пригласило на учения "Восток-2018" военных атташе, армии Монголии и Китая

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-06T17:17:14+03:00

Учения проводятся в разных округах уже пятый год подряд", - сообщил на брифинге для военных атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов. ФОТО: ОЛЬГА БАЛАШОВА

Они пройдут в нашей стране с 11 по 17 сентября

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В России с 11 по 17 сентября в России пройдут крупнейшие маневры войск "Восток-2018". В них примут участие военнослужащие Китая и Монголии.

"Этими плановыми учениями, в ходе которых осуществляются внезапные комплексные проверки боевой готовности, завершается годовой цикл боевой учебы войск. Они проводятся в разных округах, с перегруппировками на незнакомые полигоны, уже пятый год подряд", - сообщил на брифинге для военных атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Кстати, подобные маневры в 2013-2014 годах позволили в короткие сроки в сентябре 2015 года развернуть российскую группировку войск в Сирии. Теперь, в ходе учений работа штабов по организации боя будет построена уже с применением сирийского опыта.

В ходе маневров мобилизационное управление Минобороны займется обучением и "запасных игроков": призовет из запаса несколько тысяч граждан, из числа которых будет сформировано 21 войсковое формирование.

Всего в маневрах, которые развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов задействуют 297 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

В маневрах российской армии примут участие ограниченные воинские контингенты Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии, которые будут взаимодействовать с российскими военнослужащими.

- В настоящее время войска данных государств завершают на полигоне "Цугол" мероприятия слаживания и совместной подготовки. Там, по сценарию учений три объединения Восточного военного округа совместно с формированиями армии Китая и Монголии будут противостоять двум армиям Центрального военного округа России", - заявил Герасимов.

"Участие армии Китая в совместных с Россией маневрах "Восток-2018" станет для нее бесценным опытом", - заявил военный атташе посольства Китая в России Куй Яньвэй .

Отметим, что со стороны Китая в "Востоке-2018" будет задействовано более 3200 военнослужащих, 900 единиц сухопутной техники, порядка 30 самолетов и вертолетов.