Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Самарской области

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-06T16:29:59+03:00

С 10 по 13 сентября сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ можно будет в мобильных пунктах в Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске

Изменить размер текста: A A

Стартовавшая на Камчатке Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, продолжится в Самарской области. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

10–13 сентября Самарская область примет у Республики Башкортостан эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Самарской области. На центральных площадях, в парках, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

В мобильных пунктах специалисты ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Самарской области, а также символическая передача флага региона организаторам в знак участия края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет 13 сентября в Самаре по адресу: ул. Ново-Садовая, 178 (конференц-зал ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»), с 10:00 до 12:00.

Где и когда сдать тест на ВИЧ в Самарской области:

г. Самара – 10–11 сентября

10 сентября

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Самара, парк им. Ю. Гагарина (пересечение улиц Московское шоссе/Советской Армии).

11 сентября

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Самара, проспект Кирова, 147 (парковочное пространство перед ТРК Viva-Land).

г. Сызрань – 10 сентября

Время: 10:00–16:00.

Адрес: г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 54а (парковочное пространство около ТЦ «Монгора»).

г. Тольятти – 11 сентября

Время: 12:00–18:00.

Адрес: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6 (парковочное пространство возле ТЦ Парк Хаус).

г. Новокуйбышевск – 12 сентября

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 38Б (территория возле центрального входа в молодежный клуб «Русь»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.