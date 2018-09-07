День Татианы в Западной Сибири

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T19:09:03+03:00

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В Западной Сибири холода наступают рано и длятся большую часть года. Но 9 сентября в Когалыме с его суровым климатом погода может быть какой угодно: большому празднику даже самое сильное ненастье не помеха. В этот день в городе нефтяников под многоголосый колокольный звон будет торжественно освящен вновь построенный храм во имя Святой мученицы Татианы.

Во время церемонии Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл преподнесет в дар новому храму особую святыню - ковчег с мощами великомученицы Татианы. Это событие важно не только для людей верующих. Оно знаменует собой новую страницу в истории региона, где испокон веку ценили стойкость, верность слову чести, духовное совершенство, благородство мыслей и силу характера.

«Вообще, традиция почитать мощи, использовать их образ для поклонения - это старая традиция, и если мы посмотрим в историю христианства, то уже в первые века христиане совершали главные богослужения литургии на гробницах, на мощах мучеников, - говорит отец Иаков, настоятель храма Святой мученицы Татианы в г. Когалыме. - И, собственно, для нас сегодня та частица мощей, которая будет привезена в храм Святой мученицы Татианы, означает, что будет невидимое присутствие самой святой. Это уникальная возможность для сегодняшних современников-христиан прикоснуться к частице мощей Святой Татианы».

Возводить христианские храмы в Сибири всегда было делом непростым. Даже в отряде Ермака вместе с первопроходцами шли три православных священника, первые подвижники боролись не только с морозами и пургой, но и с языческим неверием, жестокими каторжными нравами, отчаянием и страхом людей. В советскую эпоху христианская традиция почти прервалась: никому даже в голову не приходило строить церкви в новых городах - форпостах нефтедобычи. К счастью, времена изменились и нравы тоже. К своему 33-летию уже не поселок, а город Когалым наконец обрел величественный храм, который построен по проекту известного архитектора Андрея Оболенского на средства благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Строили его по технологии, учитывающей сложный северный климат, - на бессвайном фундаменте и монолитной железобетонной плите. Храм уходит прямо в небо - высота от основания до креста составляет 48 метров. Расписывали стены и своды художники из Томской области под руководством Сергея и Юлии Астафуровых. Работа шла в технике силикатной живописи: специальные минеральные краски позволяют штукатурке дышать и сохраняют свою первозданную яркость не меньше века.

Центр духовного притяжения

В Ханты-Мансийском округе церквей сравнительно немного. Вдвойне притягательным для паломников из разных городов когалымский храм делает и то обстоятельство, что в нем теперь будут храниться и мощи Св. Татианы.

А Когалым постепенно становится городом, в который люди со всей Сибири приезжают отдохнуть и с пользой провести свой досуг. Здесь есть великолепный культурно-спортивный комплекс «Галактика» с крупнейшим в России океанариумом, оранжереями и фитнес-центрами, аквапарком, концертными и театральными площадками, детскими студиями... А теперь с освящением храма Св. Татианы город получит еще и шанс стать для Западной Сибири центром мощного духовного притяжения. Именно на такой эффект рассчитано здание, поражающее своими масштабами, гармонией и красотой. На 2000 кв. м площади места хватит всем, кто захочет прийти сюда с молитвой. В храм без малейших трудностей смогут попасть так называемые маломобильные прихожане - с костылями или на инвалидных колясках, страдающие от болезней. Для них такая возможность сама по себе благо.

Вера и просвещение

Выбор своего небесного заступника - дело глубоко личное, суеты оно не терпит, искренняя молитва любого человека без отклика не остается. Но так повелось, что Св. Татиану особенно чтут люди молодые, энергичные, имеющие тягу к просвещению и новым знаниям - в Когалыме такие составляют уверенное большинство. Традиция же уходит корнями в середину XVIII в. - в 1755 г., в день памяти великомученицы императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета «для поощрения и развития всякого знания в нашем Отечестве». Татьянин день 25 января - главный студенческий праздник. Но не забыто и подвижничество святой, ее стойкость перед лицом мучителей. Ее образ поражает своей глубиной и чистотой, находит отклик в сердцах представителей самых разных поколений и профессий, объединяет и укрепляет людей в их вере.

Пять куполов храма Св. Татианы, крытые яркой медью, сияют в солнечных лучах. На звоннице уже настроены тон в тон 11 колоколов, самый маленький из которых весит 5 килограммов, а великан - более 4 тонн. Их мелодию тщательно выверил звонарь Московского Кремля Константин Мишуровский. Совсем скоро они зазвучат во весь голос.