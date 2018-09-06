Матч Турция - Россия покажет, какой стала команда Черчесова после ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-06T17:21:49+03:00

Команда изменилась, но флаг тот же, гимн тот же, - говорил главный тренер сборной России накануне этого матча Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В пятницу у сборной России очередной дебют. Новый турнир - Лига Наций, и новая команда - о той, что играла на чемпионате мира осталось меньше половины состава. И сейчас даже немного страшно: какой будет эта сборная России? Такой же боевой, неравнодушной и заставляющей трибуны визжать от от восторга, как летом 2018-го? Или сырой и беспомощной, как это бывало да чемпионата мира? Все ответы - 7 сентября, в 21:45. Смотрите на сайте kp.ru прямую видеотрансляцию матча Турция - России.

14 новых игроков. Но флаг тот же

К этой сборной надо еще привыкнуть. Без Акинфеева в воротах. Без Игншевича, Жиркова и даже травмированного Кутепова в обороне. Без еще не выздоровевшего Головина в центре поля, Самедова на фланге и без Смолова на острие атаки. Итого 14 новых игроков из 25-ти. И что остается Черчесову?

«Команда изменилась, но флаг тот же, гимн тот же, - говорил главный тренер сборной России накануне этого матча. - Надо соответствовать уровню, который мы показали на чемпионате мира. Мы верим в тех, кто у нас есть».

Видите, все-таки сборная России - эта та команда, рядом с которой должно оставаться немного места для веры в чудо. И в то, что голкипер «Зенита» Лунев достойно заменит Акинфеева в воротах. Что новая связка центральных защитников Нойштедтер - Джикия будет надежна, что Ионов на фланге свой активностью заставит забыть хотя бы на один матч и о травме Головина и об уходе Самедова.

Гарантия от Дзюбы

Половина команды с ЧМ-2018 ушла. Но вторая то - осталась. Есть Марио Фернандес - король правого фланга. Есть Роман Зобнин - человек-мотор, намотавший на чемпионате мира больше всех километров. Есть Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Гаизнский... Это ведь они громили Саудовскую Аравию, проходили Египет и Испанию, сражались с Хорватией. Они же должны помнить, как терпеть и побеждать. И в конце-концов есть Артем Дзюба.

Когда в России так ярко загоралась звезда футболиста, которому уже 30? Месяца хватило Артему, чтобы влюбить в себя всю страну. Он сам кайфует от этого состояния - ему нравится быть лидером на поля и вне его. Теперь он еще и официальный капитан команды. Если вам надо гарантию, что сборная России снова не превратиться в безвольное желе, Дзюба ее предоставит.

Лысое поле

Но когда вы включите видеотрансляцию на сайте kp.ru, первым, чему ужаснетесь, будет не Антон Заболотный в составе, а качество поля. Газон для Турции, для сентября просто ужасен. Турки объясняют проплешины на поле оригинально - их прожгли лампы искусственного освещения, с помощью которого обычно наоборот подращивают газон.

Можно, конечно, сделать скидку на то, что будет играть не в Стамбуле, а в Трабзоне, но все равно на новом стадионе. Арена была построена всего пару лет назад, и названа именем ныне здравствующего и даже активно работающего тренера Шенола Гюнеша. 14 лет назад он привел сборную Турции к бронзе ЧМ-2002, и до сих пор его чтят в своей стране. Представляете, как бы назывались сейчас российские арены, если бы Россия два месяца назад ну уступила бы Хорватии по пенальти в 1/4 финала?

Не злите папу Дженка

Но главная опасность для сборной России - недооценка соперника. Может показаться, что обновленная сборная Турции вполне себе проходная команда, но это точно не так. Тренирует ее Мирча Луческу, тот самый румынский специалист, которого «Зенит» пару лет назад внезапно отправил в отставку. Луческу даже в свои 73 года - довольно честолюбивый тренер, чтобы хорошо помнить, как было дело, и он отлично знает российский футбол, чтобы еще раз напомнить о себе России.

Ну и звезды в сборной Турции тоже есть. Например, Хакан Чалханоглу - «10-ка» «Милана» с острыми пасами и убойными ударами со штрафных. Или Дженгиз Ундер - главное открытие «Ромы» прошлого сезона.

Или форвард «Эвертона» Дженк Тосун - и он опасный тип не только на поле. На одном из матчей Дженк увидел, как в сторону его отца на трибунах бросили файер, и полез разбираться, показывая фанатам угрожающий жест - проводил себе пальцем по горлу. Тосуна тогда удалили, но тем российским болельщикам, кто окажется в Трабзоне пятничным вечером, хорошо бы заранее знать, где сидят родственники Дженка.