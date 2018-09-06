2018-09-06T18:07:37+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «В ближайшие 6 лет в России сохранится налоговый мораторий»

Правительство обещает вывести из-под Уголовного кодекса ряд налоговых преступлений
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев на заседании правительства. Фото: Александр Астафьев/ТАССДмитрий Медведев на заседании правительства. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Доходы федеральной казны за первое полугодие этого года превысили прогноз на 18% или на 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. При этом он уточнил, что дополнительные доходы не связаны с продажей нефти и газа.

- Также нам удалось нарастить объем средств Фонда национального благосостояния более, чем на 1 триллион рублей, - порадовал Медведев.

А выступая позже на Московском финансовом форуме, премьер сообщил, что российская экономика идет в рост вопреки санкциям. Он напомнил, что теперь стоит задача вывести нашу экономику в пятерку сильнейших в мире.

Выступая перед инвесторами, Медведев сообщил о планах декриминализировать ряд преступлений в экономической сфере, а также пообещал, что налоговый мораторий сохранится на ближайшие шесть лет.

- Недавно мы принимали футбольных болельщиков, уверен, что значительная часть присутствующих следила за чемпионатом, видела, как Москва принимает гостей​​​. Мы были бы очень рады, если бы такая атмосфера сложилась и на форуме, и в области финансов. Хотя обычно с финансами гораздо сложнее, чем с футболом, - заметил Медведев.

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