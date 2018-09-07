Иван Ургант: У экрана сижу ночью. Когда дети симулируют сон

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-07T01:18:48+03:00

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Загорелые девушки с цветами в руках влюбленно смотрели сначала на декорации «Вечернего Урганта», потом на Дмитрия Хрусталева, который «разминал» публику, а потом обрушили шквал любви на Ивана и его гостей - Филлипа Киркорова и Николая Баскова. Два народных артиста, как и положено им по званию, отработали честно, смешили публику и смело подставлялись под шутки ведущего. Они так яростно демонстрировали силу своей самоиронии, что порой казалось что это не реальные Киркоров и Басков, а актеры, которые исполняют их роли. Но Ивана и уж тем более публику в зале это вполне устраивало.

О новом сезоне шоу «Вечерний Ургант» (седьмом по счету!) мы и поговорили с одноименным ведущим.

«И мы этим воспользовались»

- Огненный пока получается выпуск. Вам не показалось, что Киркоров и Басков порой перегибают палку?

- Уже меняю номер телефона и до ноября уезжаю из страны. Выпуск, конечно, огненный. Мы позвали двух легковоспламеняющихся гостей, которые никогда еще не встречались в нашей телепередаче.. Спасибо им, что пришли. Мы давно хотели их высечь. А они высекли сами себя и появилась искра.

- Они охотно согласились?

- Николай и Филипп – это люди совершенно особенные. По спектру причин. И одна причина – это то, что они с юмором относятся к себе. Чем мы вероломно воспользовались.

- Я сидел на трибуне, а совсем рядом отсматривали программу на экране ваши авторы, ваша команда. И они смеялись даже громче, чем зрители.

- Потому что их специальный оператор снимает, а я потом пересматриваю ночью, отмечаю тех, кто не смеется. У нас дисциплина. На самом деле, если сотрудники твоей программы не смеются - нужно уходить. Сразу. Основная задача у меня насмешить именно их, потому что их чувству юмора я доверяю больше всего.

- Минувшее лето чем вам запомнится?

- Много событий. У меня дочка старшая закончила школу, поступила в университет, Чемпионат мира по футболу был такой, от которого невозможно было оторваться. Хотел бы я соврать, что научился кататься на одноколесном велосипеде, но – нет.

Сегодня «Вечерний Ургант» возвращается в эфир. Нам об этом сам Иван рассказалФото: Первый канал

«Есть чему поучиться у Гари Линекера!»

- Вы запускали акцию «Усы надежды», когда в нашу сборную никто не верил. Вы тогда издевались, или правда верили в успех?

- Мы верили с самого начала. Я напомню, что акция началась в тот момент, когда сборная России проиграла все свои матчи товарищеские и предстоял матч с турками. И наши сыграли вничью. А дальше уже, как говорится, история. Мы все болели, расстраивались, и все равно и верили, и не верили, и злословили, и шутили… Но ничто не объединяет так жителей одной отдельно взятой страны, как успехи 11-15 человек на футбольном поле.

Акция «Усы надежды» началась в тот момент, когда сборная России проиграла все свои матчи товарищеские и предстоял матч с туркамиФото: Первый канал

- Как Черчесов отреагировал на «Усы надежды»?

- Если честно, не знаю. Но негатива точно не было.

- Вы снялись в рекламе с Федором Смоловым буквально за несколько месяцев до чемпионата, и у Феди не самый хороший турнир получился… Вы с ним как-то это обсуждали?

- Возможности обсудить не было, но я, конечно, переживаю. Федор попал в непростую ситуацию, на него возлагались большие надежды, он эти ожидания не до конца оправдал. И, конечно, еще был обидный промах в серии пенальти с Хорватией. Но ни в чем он особенно не виноват и не надо его винить, я, наоборот, его категорически поддерживаю и он по-прежнему один из лучших бомбардиров нашего чемпионата, он замечательный футболист. Напомню, чемпионат мира это колоссальная нервотрепка, ответственность и не всегда получается с ней справиться.

- Федор, к тому же, яркий представитель нового поколения футболистов. Раскрепощенный, с чувством юмора.

- Для меня спортсмены ничем не отличаются от звезд эстрады или звезд кино. Они представители публичной профессии, и чем больше они будут разговаривать, тем лучше для всех, потому что это очень интересно. В этом году меня попросили провести жеребьевку чемпионата мира по футболу. И там я посмотрел, как работает Гари Линекер, прекрасный английский футболист, который превратился в совершенно невероятного спортивного обозревателя, комментатора. Он замечательно шутит и вообще у него можно мне учиться моей профессии, а я уж не говорю про футбол. И уверен, из нынешнего поколения наших футболистов тоже будут выходить люди, чья карьера не будет заканчиваться после прощального матча.

«Юрий Дудь? О программе будет объявлено особо»

- «Вечерний Ургант» будет продолжать свою экспансию в интернет? Вам важно, сколько просмотров у ваших программ?

- Не буду врать, что мне это неважно. При этом не очень знаю, сколько человек меня посмотрело на телевидении, потому что точное количество человек определить невозможно. Но мне важно, чтобы эту передачу увидели люди. А как они ее увидят? Как им удобнее. Как им проще.

- Есть люди, которые стали сверхпопулярными почти без участия ТВ, только в интернете. Возможно ли, что звезды из телевизора бросят все и уйдут в Ютьюб?

- Не исключаю, больше того, это уже происходит. Вот Василий Уткин стал делать свой канал и я, если честно, его с огромным удовольствием смотрю. Когда человек переходит с одного средства вещания на другое, он не перестает быть талантливым человеком. Он не меняется. Вот тот же Леонид Парфенов. Если у тебя нет возможности, по тем или иным причинам, работать с пункте А, ты можешь перейти в пункт Б и работать там. Потому что то, что ты делаешь, интересно и, как показывает количество просмотров у одного и другого, по-моему, это здорово.

- Все приметы говорят о том, что рано или поздно вы должны оказаться у Юрия Дудя в качестве гостя. Наверняка он вас звал…

- Раньше в телевизионной программе в определенном месте обязательно было написано – о программе будет объявлено особо. Вот об этой программе будет объявлено особо.

«Вечерний Ургант» снова в эфиреФото: Олег ЗОЛОТО

«Никогда не хотел быть большим начальником»

- Ваши коллеги по «Прожекторперисхилтон» сейчас все большие начальники. Светлаков занимается развлекательным контентом на СТС, Цекало снимает сериалы, Мартиросян большущий человек в «Камеди». У вас есть планы расширения влияния, создания «Ургант интернейшанл» какого-нибудь?

- Мне кажется, само слово интернейшанл заложено в слове Ургант. В словосочетание Иван Ургант – точно. Дело в том, что я окружаю себя людьми, которых я люблю и с которыми мне радостно и весело, и интересно работать. И у нас есть разные проекты, которыми мы занимаемся. Есть передача «Вечерний Ургант», есть приложение для мобильных телефонов, которое называется «Клевер», в котором можно играть и зарабатывать деньги своим собственным умом. Есть еще всякие креативные идеи. То, что я называю творческой лабораторией. Главное, что я никогда не хотел быть большим начальником. Это большая ответственность и принятие стратегически серьезных решений. Все кого вы перечислили были большими начальниками, а сейчас занимаются любимым делом. Саша производит лучшие сериалы в нашей стране. Сережа снимает фильмы, Гарик рекламирует элегантную одежду для мужчин… Послушайте, Гарик практически придумал канал ТНТ в том виде, в котором он сейчас существует. На одной из граней логотипа ТНТ, как на горе Рашмор, должен быть выбит профиль Гарика Мартиросяна, как профиль Томаса Джефферсона. Только камня на лицо Гарика уйдет чуть больше.

«Брат Джордж отличается от Пеппы синими трусиками»

- Мы хорошо знаем отечественных звезд Ютьюба, но ведь во всем мире есть свои герои, следите за теми, кто популярен на планете?

- Надо сказать, что я смотрю и интернет, и телевидение, и платные платформы с фильмами, с передачами, с шоу. Вообще я понял, что мне нравится сидеть перед экраном. Раньше это можно было назвать телевизором, а сейчас это большой экран, можно и в интернет выйти, и посмотреть фильм, и просто посмотреть телеэфир, и пощелкать каналами... А ведь было время, когда каналов было три и везде шла программа «Время». Не то, что сейчас. Все это страшно тебя затягивает, с одного видео ты переключаешься на другое, потом на третье, а потом ты уже понимаешь, что пять часов утра, а ты смотришь про приключения «Май литл пони»…

- В семье не переживают? Так редко бываете дома, и вдруг часами сидите у экрана?

- Спасибо, вы нарисовали образ достойного семьянина… Я стараюсь все это смотреть все-таки в более позднее время, когда дети симулируют сон. Но у нас случаются совместные просмотры анимационных фильмов и, в общем, я человек сентиментальный: Муана только появилась, а я уже слезу пускаю. Потом мы поем все песни из этих мультиков… Рапунцель всегда в пантеоне наших героев. Я немножко теряюсь, когда ловлю детей за просмотром распаковки какого-то игрушечного набора, это меня начинает немножечко настораживать. Или просматривают гейм-плей какой-то безумной компьютерной игры. Но свинку Пеппу я смотрю с огромным удовольствием. И я просто поразился, когда я стал смотреть свинку Пеппу на английском языке. Мама, папа, Пеппа и Джордж общаются на очень хорошем английском языке. Не будем забывать про Джорджа, у которого синие трусики. Так я отличаю его от Пеппы. Потому что остальные признаки скрыты английскими аниматорами. Потому что, если ты хочешь, чтобы тебя правильно идентифицировали в непростом современном мире, не забудь надеть синие трусики!